Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Një rritje e mirë e brendshme në nivelin sentimental do të jetë e nevojshme gjatë orëve të ardhshme. Do të duhet të bëni përpjekje për të kuptuar më mirë nevojat e partnerit. Mundohuni të shmangni shumë polemika, veçanërisht afër fundjavës.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën, në këto ditë të para të javës do të jetë e pashmangshme përballja me disa probleme në dashuri. Mos u shqetësoni, do të arrini të zgjidhni gjithçka falë vendimit tuaj. Për sa i përket punës, disa situata do mund t’i planifikoni mirë, por mos u ndalni shumë, edhe sepse nuk keni gjithë këtë kohë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Do të jeni kokëfortë me partnerin gjatë orëve në vijim. Ka vështirësi në marrëdhëniet me personat që janë pjesë e mjedisit tuaj, veçanërisht ai familjar. Kujdes nga marrëdhëniet me shenjat e Shigjetarit dhe Virgjëreshës.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Gjatë orëve në vijim nuk do t’ju mungojë forca dhe do mund të harroni çdo hidhërim. Në një farë mënyre do t’ju duhet të detyroni karakterin tuaj të matur, duke iu dorëzuar pak impulsivitetit. Sa i përket punës, do të keni mundësi të ndryshoni, veçanërisht nëse lodheni duke bërë vazhdimisht të njëjtat detyra.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën, gjatë orëve në vijim do të kërkoni një person me të cilin do të flisni dhe do t’i ekspozoni problemet tuaja pa marrë kritika. Nga qershori do të ketë një fazë rikuperimi në dashuri. Për sa i përket punës, duhet të planifikoni ngjarjet më të mira tani dhe të kuptoni se cilat ditë do t’ju duhet të bëni më shumë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Jupiteri është gjithmonë në një aspekt të shkëlqyer, por do t’ju duhet të përshtateni edhe me nevojat e të tjerëve, ndoshta edhe duke pranuar disa kompromise, nëse është e nevojshme. Saturni në opozitë do sjellë ndryshime, por do të jetë falë Jupiterit që do të mund të gjeni një rrugëdalje edhe nga problemet më serioze.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Gjatë orëve në vijim do të keni mundësinë të përjetoni disa emocione të rëndësishme. Nëse ndiheni vetëm ose të lënë mënjanë, mund të përfitoni nga një sensualitet i bukur për të shkuar në gjueti për takime të reja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën së shpejti mund të lindin dashuri të paparashikueshme dhe Hëna do t’ju japë një dorë gjatë fundjavës. Afërdita është e favorshme në fushën e miqësive. Për sa i përket punës, do t’ju duhet të rifitoni guximin dhe luftimin.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Periudha më e mirë për ndjenjat do të nisë nga qershori. Ju ndoshta jeni shumë të zënë me zgjidhjen e disa problemeve të punës që i keni mbartur prej disa kohësh. E gjithë kjo nuk do të thotë se ju mungojnë referencat sentimentale, por mund të keni diçka për të thënë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Përkundrazi Afërdita e nxjerr distancën edhe në çiftet më jetëgjatë. Për sa i përket punës, keni ambicie, por ato nuk arrihen në një kohë të shkurtër. Ju mund të vazhdoni dhe të vazhdoni me projekte të krijuara më parë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën gjatë orëve në vijim mund të pyesni veten nëse historia juaj e dashurisë është vërtet kaq e rëndësishme. Nga qershori do vihen në pikëpyetje të gjitha historitë e dashurisë që kanë nisur me disa probleme.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju mos vraponi pas situatave të pamundura, me njerëz që mund t’i komplikojnë gjërat. Venusi është mbështetës dhe ju lejon të zhvilloni një dashuri që është në zemrën tuaj. Saturni është në shenjë dhe kjo përfaqëson një shans të mirë për veprim.