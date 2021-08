Ballist Morina, i njohur në mbarë trevat shqiptare si personi që na bëri krenarë në atë 14 tetor në Beograd, në ndeshjen Shqipëri-Serbi, duke ngritur me dron mbi stadium flamurin me simbole kombëtare, ka reaguar për koncertin që këngëtari Goran Bregoviç do të zhvillojë në Korçë.

Nëpërmjet një statusi në rrjete sociale, Morina shkruan, se sipas informacioneve që ka, nuk rezulton që Bregoviç në kohën e luftës të Kosovës, të ketë nxitur thirrje anti-shqiptare, madje sipas tij ka ndodhur e kundërta.

Sipas Morinës Goran Bregoviç nuk u ka kënduar të ashtuquajturve “Tigra t’arkanit” ,”çetnikëve” (ashtu si pretendohet) apo me tekstet dhe ndikimin e tij të ketë nxitur urrejtje nga ana serbëve kundrejt shqiptarëve. Ballist Morina thotë, se përkundrazi në vitin 1983 si rrok-band “Bjele Dugme” ka realizuar një këngë në gjuhë shqipe Rroka Mandolinën (Kosovska) dhe që ka pasur sukses të jashtëzakonshëm.

Reagimi i Morinës:

Lidhur me pjesëmarrjen e këngëtarit Goran Bregoviç në festën e birrës së Korçës dhe strumentalizimit të panevojshëm të ktij rasti.

Nuk më rezulton askund qe ky njeri tu ketë kënduar të ashtuquajturve “Tigra t’arkanit” ,”çetnikëve” (ashtu si pretendohet) apo me këngët e tij dhe me ndikimin e tij të ketë nxitur urrejtje nga ana serbve kundrejt shqiptarve,përkundrazi në vitin 1983 si rrok-band “Bjele Dugme” ka realizuar nji këngë në gjuhë shqipe Rroka Mandolinën (Kosovska) dhe që ka pasur sukses të jashtëzakonshëm.

Unë përsonalisht do i isha ZOTIT falënderues nësë të gjithë serbët do ishin si Goran Bregoviç dhe do kisha qenë shumë i disponuar për nji miqësi shqiptaro – serbe.

Përshtypja ime qëndron se ktu po çohet pluhur për nji diçka qe nuk përfaqson rrezik, por për t’mbuluar nji diçka qe përfaqson shumë rrezik, vendimet antikombtare te kryeministrit të vëndit dhe përçarja kombtare qe po shkakton me kto vendime, pra shkputje vëmendje nga ngjarje me peshë.

Shprehë kundershti kur shoh disa personalitete të estradës dhe grupime tifozësh jo vetëm që jane të ndikuar nga lajme të rreme por edhe kërcënojnë me dhunë për pjesëmarrjen e këtij

këngëtari ndërsa kur bëhët fjalë për gjëra reale nuk e shprehin asnji reagim.

Mirë se vjen zotri Goran Bregoviç!