Kosova dhe Shqipëria do të zhvillojnë mbledhjen e radhës mes dy qeverive. Nga Prishtina, gjatë konferencës me kryeministrin Albin Kurti, pas takimit me të, kryeministri Edi Rama zbuloi se takimi i përbashkët mes dy qeverive do të zhvillohet javën e fundit të muajit nëntor, në Durrës.

“Në javën e fundit të nëntorit, do të mbajmë mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, në Durrës, dhe do të punojmë intensivisht për të bërë gjithë skanimin e marrëveshjeve dhe për të vendosur pikat mbi i për të gjitha vendimmarrjet e mbledhjeve të dy qeverive”, tha Rama.

Në fjalën e tij, kryeministri Kurti theksoi se “U dakorduam që të kemi edhe një sekretariat për marrëdhëniet tona bilaterale, që të udhëhiqet nga Gentian Sala”, ndërsa Rama vlerësoi figurën e këtij të fundit, duke thënë se është njeri i besuar i të dy kryeministrave.

“Mund t’iu them se jemi vërtet të motivuar plotësisht të angazhuar, bashkërisht, gjë që ishte shumë e qartë dhe në takim, që këto marrëdhënie të shkojnë në një nivel tjetër dhe që gjithë ato marrëveshje të zbatohen, ashtu si dhe të tjera çështje të shtrohen për zgjidhje dhe të zgjidhen.

Sot kemi dakordësuar për vendosjen e një personi kyç, si koordinator i kësaj përpjekjeje të përbashkët, që do të jetë i lidhur direkt me zyrat tona respektive, që ka dhe dy pasaporta, që gëzon besimin e plotë të të dyve ne, dhe jam i bindur që do të jetë një ndihmë për të mos lejuar që burokracia të bëjë atë që është mësuar të bëjë gjithmonë.

Unë dhe delegacioni jonë jemi sot këtu dhe kjo është vizita e parë zyrtare, për të shprehur dëshirën maksimale që marrëdhëniet mes dy qeverive tona të jenë fakt i domosdoshmërisë për t’i lidhur edhe më fort këto dy vende”, shtoi kryeministri shqiptar.

Sa i takon tensioneve në kufi për reciprocitetin e targës, Rama deklaroi se “Dua ta përsëris qëndrimin tonë se tani që problemi është shtruar dhe askush nga miqtë e Kosovës nuk e diskuton domosdoshmërinë e konsolidimit të reciprocitetit të targës, duhet bërë kujdes, që të mos kthehet në problem mes Kosovës dhe partnerëve ndërkombëtarë të Kosovës. Ne ndajmë bindjen që problemi duhet zhvilluar me dialog, duke shmangur konfliktin.

Natyrisht që edhe këtu duhet të jemi shumë të qartë se i takon qeverisë dhe kryeministrit të Kosovës, se si do të vijojnë më tej për këtë situatë kaq delikate, por them se kjo është një mundësi e mirë për të treguar gatishmërinë për dialog të barabartë dhe për të çuar dialogun në një nivel të ri”.