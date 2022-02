Majlinda Angoni vijoi takimet me qytetarët për tu njohur me problemet dhe sugjerimet e tyre se si mund të bëjmë më mirë për Shkodrën.Kjo është pamja aspak normale në trotuaret pranë teatrit “Migjeni”. Qytetaret shprehen mbeshtetje per kandidaten Angoni.

Momenti i ndryshimit ka ardhur dhe Shkodranët do të ndëshkojnë me votë me 6 mars keqqeverisjen e 32 viteve të demokratëve në Shkodër. Kjo ishte garancia dhe mbështetja që banorët e Dobraçit I dhane kandidates Angoni.