Pasi janë përballur gjatë gjithë dimrit me baltën dhe gropat me ujë tani që moti është me diell banorët të cilët jetojnë në rrugën “Mucaj” të fshatit “Dobraç” njësia administrative Rrethina duhet të përballen me pluhurin. Rruga prej vitesh është në këtë gjëndje dhe pavarësisht premtimeve të bëra gjatë fushatave zgjedhore askush deri më tani nuk ka bërë diçka për rikonstruksionin e saj shprehen banorët.

Banorët i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë për rikonstruksionin e rrugës.

Amortizimi i rrugës nuk është i vetmi shqetësim për banorët të cilët jetojnë në rrugën Mucaj të fshatit Dobraç pasi prej vitesh këta banorë vuajnë edhe mungesën e ndriçimit.