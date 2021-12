Teksa bisedonte me disa banorë, ditën e sotme Donaldi ka ndarë një detaj interesant brenda “Big Brother VIP” lidhur me familjen e tij.

Ai po fliste për përplasjen e tij me Ilirin duke u shprehur nuk kishte asnjë përplasje personale. Mirëpo, gjatë bisedës aktori tregoi se kishte të hapur një proces gjyqësor me disa familjarë.

“Pse nuk dua të flas unë me Ilirin? kur po flisnim atë ditë atje më morën tek “Dhoma e rrëfimit” e më thanë ç’ne ti me Ilirin? I thashë, po unë nuk i kam ndarë tokat me të. Tokat e kam ndarë me dajot e babit. I kam hedhur në gjyq. Me ata nuk flas…Po do i marr unë tokat!”-u shpreh në fjalën e tij aktori.

Përplasja mes Donaldit dhe Ilirit ka nisur që në fillim të spektaklit, ndërsa deri më tani nga publiku shihen si dy rivalë, të dy pretendentë për çmimin e madh.