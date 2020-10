Në Shkodër drejtoritë rajonale vijojnë që të pësojnë ndryshime. Në këtë mënyrë lëvizja më e fundit ëshë në radhët e drejtorisë rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shkodër. Në këtë mënyrë drejtorja e mëparshme Hasije Sadrija është larguar nga ky post për t’i lënë vendin një drejtorit tjetër. Kështu bëhet e ditur se është emëruar drejtor rajonal i AKU në Shkodër Erdet Behari i cili më përpara ka qenë në Inspektoriatin e Mjedisit.

Ndërsa Hasije Sadrija do të jetë inspektore në pikën doganore të Hanit të Hotit. Ndërsa fushata elektorale po afron gjithnjë e më shumë tashmë disa ndryshime drejtorësh të PS në Shkodër janë bërë ndërsa priten në muajt në vijim edhe ndryshime të tjera.

Ndërkohë për të bërë prezantimin e drejtorit në Shkodër i pranishëm ishte drejtori i Përgjithshëm i AKU-së Bledar Skënderi i cili në vijim të takimeve të tij, me trupat inspektuese të AKU-së është ndaluar në qarkun e Shkodrës, nga ku ka prezantuar edhe drejtorin e ri të këtij qarku për AKU-në, Erdet Behari.

Drejtori i Përgjithshëm Skënderi ritheksoi vëmendjen e shtuar për mbrojtjen e shëndetit të konsumatorit, duke kërkuar nga trupat inspektuese tolerancë zero ndaj çdo subjekti që prodhon dhe tregton, produkte ushqimore në kundërshtim me kërkesat që përcakton kuadri ligjor për ushqimin.

Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së e cilësoi AKU-në qarkun Shkodër si një nga drejtoritë rajonale me rëndësi strategjike. Për shkak edhe të përfshirjes në të, e një pike kufitare me volum të konsiderueshëm të importit dhe eksportit të produkteve ushqimore ndërsa shtoi se do të ketë zero tolerancë ndaj çdo subjekti ushqimor që prodhon dhe tregton produkte ushqimore në kundërshtim me kërkesat që përcakton kuadri ligjor.

Gjithashtu drejtori i AKU-së shprehu angazhimin e tij maksimal për efikasitetin e Task-Forcës Anti-Covid dhe rolin e saj në këshillim të bizneseve dhe qytetarëve në zbatim të protokolleve anti-covid.