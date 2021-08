Drejtoresha e asociuar për Evropën në Fondacionin Ndërkombëtar për Demokracinë, Tanja Dramac, falënderon Shqipërinë për pritjen e shtetasve afganë, të cilëve iu rrezikohet jeta nga regjimi i talebanëve.

Në një mesazh në “Twitter”, Dramac shpreh mirënjohje për ekipin që priti afganët në Aeroportin e Rinasit, në orët e vona të natës, si dhe Ambasadën e SHBA në Tiranë dhe kryeministrin Edi Rama.

“Jemi mirënjohës ndaj ekipit në terren, i cili vazhdoi të punojë gjatë gjithë mëngjesit, dhe veçanërisht ambasadës së SHBA në Shqipëri dhe kryeministrit Edi Rama, për pritjen e vëllezërve dhe motrave tona afgane”, shkruan zyrtarja në mesazh.

Ndërkohë, në një mesazh të postuar më herët, pas mbërritjes së dy avionëve në orët e vona të mbrëmjes së kaluar, ajo thekson se “Më në fund e bëmë. Më shumë aktivistë të vartës afganë tani janë të sigurt dhe nuk janë më në rrezik. Krenar dhe mirënjohës që një vend si Shqipëria ka ofruar një strehë sigurt”.

Also, so thankful to the @NDI team on the ground who continued to work throughout the am and especially to @anakadov (photo credit). Thank you to @USAmbAlbania, @kryeministriaal @DorianDucka @FundjaveNdryshe for giving our #Afghan brothers and sisters the welcome they deserve! https://t.co/WTj825SGMw

— Tanja Dramac (@DRamacT) August 29, 2021