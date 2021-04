Drejtori i Qendrës Kineze të Kontrollit të Sëmundjeve (Kinë CDC) hodhi poshtë të Dielën pretendimet nga disa media se drejtori “pranoi” që vaksinat kineze COVID-19 kanë një shkallë të ulët mbrojtje, duke thënë se “ishte një keqkuptim i plotë. ”

Në një intervistë ekskluzive me Global Times, Gao Fu, tha se ndërsa shkencëtarët në të gjithë botën po diskutojnë për efikasitetin e vaksinës, ai ofroi një vizion shkencor për të përmirësuar efikasitetin, rregullimin e procedurave të vaksinimit.

“Shkalla e mbrojtjes së të gjitha vaksinave në botë është nganjëherë e lartë, dhe nganjëherë e ulët. Si ta përmirësoni efikasitetin e tyre është një pyetje që duhet të merret në konsideratë nga shkencëtarët në të gjithë botën,” tha Gao. “Në këtë drejtim, unë sugjeroj që të mund të konsiderojmë rregullimin e procesit të vaksinimit, siç është numri i dozave dhe intervaleve dhe miratimi i vaksinimit vijues me lloje të ndryshme të vaksinave.”

Gao theksoi se pasi është hera e parë që njerëzimi haset me nje virus si COVID-19, ka shumë probleme shkencore që duhen studiuar kur bëhet fjalë për vaksinimet.

“Kjo është gjithashtu hera e parë që njerëzit vaksinohen me një vaksinë të re coronavirus. Të gjitha procedurat e vaksinimit që kemi miratuar deri më tani janë bazuar në ekstrapolimet e mëparshme të vaksinimit të vaksinave të tjera të virusit dhe se

ekstrapolimi ka funksionuar mjaft mirë”, tha Gao “Por në të ardhmen, nëse kemi nevojë të bëjmë përmirësime, ne mund të bëjmë rregullime bazuar në karakteristikat e koronavirusit të ri dhe situatës së vaksinimit.”

“Nëse do të ecim me mënyrën tradicionale të zhvillimit të një vaksine, nuk do të kishim pasur një vaksinë brenda një viti. Por shkencëtarët në të gjithë botën zhvilluan vaksina COVID-19 brenda disa muajsh, e cila është hera e parë në historinë e botës. Ka shumë pyetje shkencore që duhet të adresohen “, tha Gao.

Kërkesa e OBSH-së për efikasitetin e një vaksine COVID-19 është 50 për qind ose më e lartë, dhe pragu i kualifikuar për shumicën e vaksinave në botë që do të tregtohet është rreth 70 për qind ose më lart. Kina ka publikuar botimin e parë të udhëzimeve për vaksinimin COVID-19 dhe “kjo është mënyra më e mirë aktualisht”, vuri në dukje Gao.

Gao u bëri thirrje njerëzve që të marrin vaksinat pasi përfitimet e vaksinimit tejkalojnë rreziqet.

“Vaksinat duhet të përdoren në mënyrë të drejtë dhe bota duhet të ndajë vaksinat. Nëse bota nuk ndan vaksina, virusi do të ndajë botën ”, tha ai.