A ju ka rënë në sy që kohët e fundit shumë VIP-a shqiptarë zgjedhin si destinacion Dubain? Patjetër që po… Duket se tashmë ky vend po preferohet gjithnjë e më tepër e jo vetëm për pushime por pse jo edhe për të ndërtuar një jetë të re atje. E për ta bërë këtë nuk është aq e vështirë sa mund të duket në pamje të parë.

Kompania “Extra Real Estate” e cila prej 10 vitesh operon në Shqipëri për shit-blerjen e pronave tashmë aktivitetin e tyre e kanë zgjeruar edhe në këtë shtet aq shumë të lakmuar siç është Dubai. Amarildo Sterkaj si administrator ka bërë të mundur që kompania “Extra Real Estate” të jetë e vetmja në Shqipëri që e ofron këtë shërbim atë çka asnjë kompani tjetër e kësaj fushe të arrij. E jo më kot Sterkaj dhe “Extra Real Estate” është personi dhe vendi ku duhet të drejtoheni sa i përket shit-blerjes së një pronë jo vetëm ne vendin tonë por edhe në Dubai.

Ajo që e bën edhe më të veçantë dhe interesante blerjen apo marrjen me qira të një banese në Dubai është se duke pasur degën e saj atje Agjentët dhe me Zyrën e Avokatisë ajo punon duke mbrojtur interesat e klientit jo vetëm gjatë procesit të blerjes por edhe pasi prona të ketë kaluar në pronësi të blerësit të ri duke u marrë përsipër qiradhënien dhe mirëmbajtjen e saj ndër vite! Duke e bërë tepër të leverdishme për klientin.

Eksperienca më shumë se 10 vjeçare në tregun e pasurive të patundshme brenda dhe jashtë vendit ka bërë që kjo kompani të ketë një reputacion shumë të mirë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ndër veçantitë e tjera favorizuese të kompanisë “Extra Real Estate” që ofron për klientët e saj sa i përket blerjes së pronave në Dubai është:

1-Kthimi i shpejte i investimit në rreth 10 vite

2-Vlera e kapitalit rritet çdo vit me vlera të konsiderueshme

3-Është 1 ndër vendet më të sigurta në botë

4-Nuk ka taksa mbi pronën

5-Është vendi i 5 më i vizituar në botë

6-Pagesa edhe me këste me 0% interes (afat pagese max 5 vite)

7-Merr leje qëndrimi kur blen prone mbi 230.000€

E ku mund të gjenden kushte më të mira se kaq ku asnjë kompani tjetër nuk mund tua ofrojë perveç “Extra Real Estate” dhe administratori i saj Amarildo Sterkaj. Të investosh në prona asnjëherë nuk është një vendim i gabuar por për ta bërë një sukses të vërtete ajo që ju duhet është të përzgjidhni njerëzit dhe kompaninë e duhur.

Dhe në këtë pjesë zgjedhja e duhur dhe më e mire që mund ti bëni vetes është që ti drejtoheni zyrave te “Extra Real Estate” ne Tiranë, Shkodër dhe Elbasan aty ku klienti është përparësia kryesore dhe suksesi i garantuar i këtyre viteve që operon në tregun shqiptar e tashme edhe në atë të Dubait.

This slideshow requires JavaScript.