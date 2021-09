Dueli i fortë në Formula 1, ka përfshirë në një incident të frikshëm dy pilotët e njohur, Lewis Hamilton dhe holandezin, Max Verstappen. Ata janë përplasur me dy makinat e tyre, në një kthesë të vështirë në pistën e Monzës.

Verstappen u përpoq ta parakalojë nga brenda pilotin britanik, por kontakti me rrotat e parme bëri që makina t’i kërcejë dhe të fluturojë sipër kokës së Hamilton.

Fatmirësisht, Hamiltonin e shpëtoi mbrojtësja mbi kokë dhe kaska, ndërsa që të dy pilotët u përjashtuan nga gara, duke bërë që çmimi i madh i Monzës t’i shkojë Daniel Riçiardos.

Renditja e përgjithshme në krye nuk ndryshon, Verstappen mbetet pesë pikë para Hamilton, ndërsa në fund të garës të dy pilotët fajësuan njëri-tjetrin. Britaniku e akuzoi holandezin se u tregua oportunistik, ndërsa holandezi u mbrojt duke thënë se në atë kthesë në formë S, Hamilton nuk duhej t’i kishte prerë rrugën.

As hard as it is for @LewisHamilton and @Max33Verstappen to be out of the race, it’s amazing to see how the @F1 safety technology protected them. The halo probably saved Hamilton’s life today. #F1ItalianGP pic.twitter.com/QvgKbP5Wre

— Claus Daniel (@ClausDanielCD) September 12, 2021