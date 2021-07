Shtrëngimi i rregulloreve të hyrjes në Gjermani po planifikohet nga qeveria federale, me pikën qendrore të referencës detyrimin për të gjithë udhëtarët që nuk janë vaksinuar kundër Covid-19 ose janë shëruar nga sëmundja për të bërë një test negativ, pavarësisht nga vendi i origjinës.

Në të njëjtin kontekst, testi do të jetë i detyrueshëm për ata që mbërrijnë në Gjermani me rrugë ose hekurudhë.

Sipas gazetës BILD , e cila ka mësuar për planin, udhëtarët që nuk janë vaksinuar kundër Covid-19 duhet të bëjnë një test molekular negativ të koronavirusit. Për më tepër, të gjithë fëmijët e pavaksinuar që kthehen nga zonat ” me rrezik të lartë ” do të vendosen në karantinë.

” Ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të parandaluar një valë të katërt. Dhe ajo që duhet të bëjmë përfshin detyrimin për analiza gjatë kthimit të tij në vend – pavarësisht se në cilin vend vijnë , “i tha Ministrit të Brendshëm të BILD Horst Zeechofer, duke thënë se” kushdo që është vaksinuar ose shëruar nuk ka nevojë me siguri. Ai shtoi se futja e kontrolleve të përhershme kufitare nuk është planifikuar për momentin. Shqetësimi i Berlinit është kryesisht me ata që kthehen me makinë private nga Ballkani dhe Turqia , pasi vitin e kaluar ato kontribuan ndjeshëm në rritjen e numrit të rasteve.

Sipas Rrjetit RND, seanca plenare e Parlamentit Federal pritet të mblidhet në gusht për të miratuar një ndryshim në ligjin për mbrojtjen nga infeksionet, në mënyrë që të ketë kornizën e nevojshme ligjore për zbatimin e rregulloreve të reja.