Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Dita e parë e majit do të fillojë shkëlqyeshëm, qielli është në anën tuaj. Nëse ka pasur pak a shumë tensione të forta, që kishin të bënin me punën apo gjendjen fizike, tani do të vijë momenti për t’i eliminuar dhe do të shihni që do të ndiheni shumë më të lehtë dhe më të këndshëm.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën bëni kujdes, Afërdita hyn në shenjë dhe mund të çojë në dy pasoja të ndryshme. Zemrat e vetmuara mund të takojnë një person intrigues me të cilin ndoshta do të keni një kimi në shikim të parë. Kushdo që kërkon një ish për t’u hakmarrë më në fund do të jetë në gjendje ta marrë atë. Për sa i përket punës, po mendoni seriozisht nëse do të ruani apo jo disa bashkëpunime.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën fotografia astrale e 1 majit ofron mundësinë e rikuperimit në dashuri, ndoshta sepse i keni kushtuar pak të dashurit tuaj. Sqarime që duhen adresuar me Dashin dhe Luanin, rikthime të mundshme me një Akrep.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën kjo ditë e parë maji është më në fund, që do të thotë se qielli juaj do të bëhet i kthjellët ose do t’ju japë një qetësi që ju ka munguar si në familje ashtu edhe në punë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën Hëna do të jetë në kundërshtim dhe Venusi në kuadraturë. Kjo do të thotë se do të jetë një festë publike veçanërisht nervoze, veçanërisht e lidhur me dashurinë. Do të nevojitet një kujdes i madh.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën fillimi i muajit maj do të fillojë në mënyrë të papritur, domethënë në mënyrë të madhe, me Diellin, Jupiterin dhe Venusin aktiv. Do të gjeni më shumë optimizëm dhe një dëshirë të madhe për të bërë gjëra duke vënë në këmbë dhe vendosmëri. Favorizohen njohjet e reja për zemrat e vetmuara.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën do të duhet të jeni të vendosur, të planifikoni siç duhet dhe të shmangni zvarritjen e gjërave në fundjavë. Gjithçka do të duhet të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast para një fundjave që premton të nënshtrohet.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën 1 maji po fillon një periudhë që do t’ju shtyjë të ndaloni dhe të vëzhgoni në vend që të veproni. Keni nevojë për relaksim pasi ndikon në mirëqenien tuaj psikofizike. Do t’ju duhet të largoni shqetësimet e kota dhe negativitetin në përgjithësi, duke u rikuperuar edhe nga lodhja.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën muaji maj do t’ju lejojë shumë prej jush të fitoni para shtesë! Optimizmi është mbi ne. Marsi do të jetë aktiv, kjo do të thotë se do të jeni në gjendje të rikuperoni si fizikisht ashtu edhe emocionalisht.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën 1 maji do të fillojë një muaj shumë i rëndësishëm për ju, si nga pikëpamja e punës ashtu edhe nga ajo e dashurisë. Ka mundësi të mira që ju vijnë, ndaj mos u pengoni nga pesimizmi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën 1 maji muaji i fillimit mund të kthejë jetën tuaj përmbys, shumë prej jush do të kenë nevojë të rishikojnë gjithçka ose të paktën të ndryshojnë diçka, ndoshta të lëvizin apo edhe të ndryshojnë partnerë nëse historia filloi kohët e fundit.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën 1 maji fillon një fazë intriguese që do të kulmojë gjatë fundjavës me shumë surpriza të mrekullueshme. Hëna do të hyjë në shenjën tuaj dhe do të jetë në aspekt të shkëlqyer me Venusin. Shfaqen ndjenja të rëndësishme. Prisni përgjigjet që më në fund do të vijnë. Puna është gjithashtu e mirë.