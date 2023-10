Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën gjatë këtyre orëve të tetorit keni një dëshirë të madhe për të vepruar, për të bërë, për t’u përfshirë dhe për të kompensuar kohën e humbur. Por kujdes të mos e teproni. Mos bëni asnjë lëvizje të rrezikshme, as të shtunën dhe të dielën që do të jenë ditë testimi.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën përpiquni të kujdeseni më mirë për trupin tuaj dhe të mos kërkoni shumë nga vetja, veçanërisht në një periudhë si kjo në të cilën stabiliteti juaj vihet shumë në provë. gjyq. Dashuria po bëhet sërish protagoniste, duke ju rikthyer buzëqeshjen dhe duke ju bërë të “marrë frymë” nga çështjet e shumta për t’i mbajtur nën kontroll.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Keni qenë pak nervoz kohët e fundit, kjo e mërkurë fatkeqësisht do të tregohet e shqetësuar dhe do të sjellë dyshime në dashuri dhe në marrëdhëniet me të tjerët. Kohët e fundit keni lëvizur përpara dhe keni lënë pas një marrëdhënie, ose ka pasur ndryshime të thella në nivelin emocional.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën gjatë orëve të ardhshme emocionet tuaja do të bëjnë një hap të madh përpara, do të keni ndjesinë e qartë të ndiheni më mirë dhe të jeni në gjendje të bëni atë që nuk mund të bënit më parë. Pas datës 23 do të mbërrijnë konfirmimet e punës dhe përgjigjet pozitive për ata që kanë bërë një kërkesë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën gjatë orëve në vijim do të puthesh nga Hëna e favorshme. Emocione të mëdha ose projekte interesante mund të të çojnë larg. Megjithatë, ki kujdes të mbrohesh. Nga pikëpamja ekonomike, mos i shpërdoroni burimet tuaja dhe ruani qartësinë pavarësisht disonancës së Jupiterit.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën keni të bëni me një qiell pasigurish të vogla, duhet bërë diçka për të gjetur pak më shumë stabilitet të brendshëm dhe për të dalë nga kriza. Aspekti i parë që ju mundon është ai i punës, veçanërisht nëse kohët e fundit ka pasur mosmarrëveshjet me një shef ose bashkëpunëtor.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën kjo është një periudhë interesante. Një ofertë e mirë apo një mundësi interesante po vjen, edhe nëse klima përreth jush do të bëjë diferencën kur duhet të vlerësoni gjithçka. Ka edhe disa gjëra për të rishikuar, lexoni gjithçka me qetësi pa u nxituar, është më mirë të humbisni disa minuta më shumë tani sesa të pendoheni në të ardhmen.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën jeni i zhytur në mendime, nervozë dhe i shqetësuar. Shumë ndihen të shqetësuar për një fillim të ri. Ndoshta keni marrë rrugën e duhur dhe në fund të muajit do të arrijë një sukses i vogël apo i madh për ata që kanë nisur një biznes, ndoshta edhe në vende të ndryshme nga zakonisht.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën do ndiheni fizikisht të lodhur apo pak të stimuluar nga ajo që ju rrethon. Dikush ka ndërmarrë një rrugë të re karriere, por do të duhet ta menaxhojë atë me vëmendje dhe maturi, veçanërisht ata që e nisën nga e para dhe sigurisht që do të duhet të mbështeten në përvojën.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën tani është e mundur të rikuperoni një ndjenjë dhe të bëni plane për të ardhmen. Ndiheni më mirë se ditët e fundit dhe më e keqja duket se është pas jush, edhe nëse ka mbetur një shqetësim fizik ose një dilemë nuk është zgjidhur ende.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurë po përjetoni një fazë luhatëse dhe kjo paqëndrueshmëri është pak marramendëse, prisni deri në fundjavë kur dridhjet do të jenë shumë të ndryshme! Dikush nuk është në gjendje të jetë i qetë sepse ndihet i sfiduar në mjedisin ku ndodhet, megjithatë këshilla është të qëndroni të qetë dhe të shmangni konfliktet.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën edhe gjerat e vogla rrezikojnë t’ju bezdisin ne këto 24 ore, tensioni është shumë i larte po ashtu edhe intoleranca per diçka varet nga situatat individuale ka shume çështje pezull dhe cdo gjë tjetër shkon ne plan te planit, hiqeni cdo diskutim.