Jeff Bezos ka reaguar me shaka ndaj një videoje virale të së dashurës së tij, Lauren Sanchez me Leonardo DiCaprion. Në videon, Sanchez duket se nuk mund t’i heqë sytë nga aktori, pranë të cilëve është dhe Bezos.

Klipi viral vjen pasi ata morën pjesë në LACMA Art+Film Gala në Los Angeles të shtunën. Megjithatë, ka nga ata që besojnë se shkëmbimi midis Sanchez dhe DiCaprio ishte flirtues.

Bezos postoi një foto në twitter përmes së cilës “paralajmëronte” aktorin. “Leo, eja këtu. Dua të të tregoj diçka. Leonardo DiCaprio.”, ka shkruar ai.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021