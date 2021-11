Donald Veshaj eshte nje nder te perkedhelurit e publikut ne Big Brother VIP. E sigurisht si per çdo personazh publik perpiqemi te marrim vesh sa me shume detaje nga jeta e tij.

Per kete po u ndihmojme ne, me poshte do te gjeni disa detaje qe ndoshta me pare nuk i keni ditur per Donald Veshaj:

1.Shenja e tij e horoskopit eshte Virgjeresha.

2.Ushqimi i preferuar jane picat!

3. Shprehja qe perdor me shpesh: E di Zoti ate pune!

4.Ka shkruajtur disa tekste kengesh.

5.Njihet ndryshe si Montela.

6. Eshte 1.87 cm i gjate.

7. Peshon 90 kg.

8. Ka qene rreth 4 vite i fejuar me nje vajze te panjohur per publikun!