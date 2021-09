Qëndrimi i paligjshëm dhe kërkesat e larta për azil nga disa shtete të Ballkanit Perëndimor po shkaktojnë diskutime mbi pezullimin e udhëtimit pa viza në BE.

Mësohet se sipas një dokumenti të bërë publik nga EUobserver Gjermania e ka bërë këtë kërkesë më 27 shatator. Në dokument, Gjermania ‘u turpërua’ me Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Ajo gjithashtu rendit Shqipërinë dhe Serbinë si ndër 10 vendet kryesore me probleme.

“Sipas statistikave kriminale për vitin 2020 vendet partnere të BE dhe vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Serbia janë në 10 vendet që dhunojnë ligjet ndërkombëtare”- shkruhet në dokument.

Ajo regjistroi rritje në “shkeljet e paautorizuara të qëndrimit” nga Shqipëria, Moldavia dhe Ukraina pavarësisht një rënie të përgjithshme vitin e kaluar për shkak të pandemisë. Ajo gjithashtu citoi një rritje prej 51 përqind të kërkesave për azil gjeorgjian gjatë tre muajve të fundit, në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin 2019.

“Që siguria të jetë e lartë dhe migrimi të qëndrojë i ulët duhet që për vendet e treta të kërkohen viza për lëvizjen e tyre”- shkruhet me tej ne dokument.

Njerëzit nga Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë lejuar të udhëtojnë në BE pa vizë deri në 90 ditë që nga dhjetori 2009. Kjo u pasua në vitin 2010 me Shqipërinë dhe Bosnjë -Hercegovinën, Moldavinë në 2014, dhe Gjeorgjinë dhe Ukrainën në 2017. Por jo të gjithë janë të kënaqur, pasi kërcënimi i të ashtuquajturit ‘Mekanizmi i Pezullimit të Vizave’ tani po diskutohet në mënyrë aktive. Një rritje më shumë se 50 përqind në qëndrimet e parregullta, ose aplikantët për azil me përqindje të ulëta njohjeje, janë të nevojshme që vizat të rivendosen. Vendet që refuzojnë të marrin shtetasit e tyre gjithashtu mund të shohin kthimin e vizave.

Italia bëri komente të ngjashme mbi Moldavinë, duke vënë në dukje se rrjetet e trafikimit të qenieve Franca ishte gjithashtu e pakënaqur me Shqipërinë dhe Gjeorgjinë dhe mbetet e kujdesshme ndaj serbëve. Republika Çeke tha se ka parë një numër të lartë të kërkesave të pabazuara për azil nga shtetas gjeorgjianë, moldavë dhe ukrainas. Nga ana e saj, Belgjika e përshkroi numrin e kërkesave për azil nga Moldavia në vitin 2021 “si një rritje alarmante. Hollanda është shteti i parë dhe i vetëm i BE-së që deri më tani ka kërkuar pezullim pa viza.

Por kërkesa e saj, kundër Shqipërisë në vitin 2019, u refuzua nga Komisioni Evropian.