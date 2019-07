Desara Doçaj eshte vogelushe 12 – vjeçare nga Lezha ne lufte me jeten e saj e diagnostifikuar me Leucemi Akute Mieloide.

Per shkak se eshte akute semundja vepron me shpejtesi dhe nderhyrja duhet te behet sa me pare.Terapia qe pret Desara eshte e gjate dhe e kushtueshme me vleren 400 mije $.

Star Plus udhetoi drejt shtepise se Desares ne fshatin Markatomaj te Lezhe, por ajo sebashku me dy prinderit dhe motren kishin udhetuar drejt greqise per tu kuruar. Te afermit e vogëlushes mes loteve tregojne se si semundja preku Desaren dhe se nuk kane mundesi per te grumbulluar shume qe kerkohet per transplantin qe i duhet te kryje sa me shpejt pasi semundja ka perparuar me shpejtesi.

Vogelushja 12-vjecare Desara Doçaj prej ditesh po kryen terapite e saj , shuma kto qe per 28 dite i kalojne 36 mije euro. Por Desares i duhet nje transplan i cili kerkon nje shume 400 mije $.