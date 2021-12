Ish-Kryeministri Sali Berisha ka mbledhur disa qindra protestues para Kryeministri në protestën e thirrur prej tij kundër Aleksandër Vuçiç, i cili vjen në Tiranë në kuadër të nismës “Ballkani i Hapur”.

Mediat serbe ka shkruar sot se sipas burimevetë tyre një grup i protestuesve t’i bëjë pritë Vuçiçit në aeroport.

“Informacioni i fundit është se protestuesit do të ndahen në dy grupe dhe do të tentojnë të presin kolonën që shkon nga aeroporti. Njëri grup do të protestojë para ndërtesës së Qeverisë në këtë qytet, ndërsa tjetri planifikon të presë rrugën deri te kolona nga aeroporti ku ndodhet presidenti Vuçiç”, shkruan media e njohur serbe Novosti.