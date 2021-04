Lideri demokrat Lulzim Basha nga Elbasani bëri sërish thirrjen e tij drejtuar qytetarëve, që t’i drejtohen kutive të votimit.

Në një prononcim për mediat Basha tha se sot është dita e qytetarëve, e fuqisë së tyre që shprehet me votë.

“Dua t’ju bëhej një thirrje qytetarëve që s’kanë dalë të votojnë, që të votoni. Se ditë me diell. Në këndvështrimin e përfaqësuesve tan n terren, situata është e mirë. Por mos prisni një shans të dytë, votoni. Kanë ngelur edhe rreth 4 orë. E kam bërë nga Tirana, po e bëj nga Elbasani, se jemi bërë një lagje.

Kjo për shkak të lidhjeve të mia me Elbasanin. Do shkoj edhe në Durrës, ku do të bëjë një thirrje. Mesazhi është i njëjtë. Dilni dhe votoni, është dita juaj, e fuqisë suaj. Nderime për median, për këtë mision të rëndësishëm që keni, të shkoni edhe ju të votoni.”, tha Basha.