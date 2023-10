Ndryshime ne policine vendore te Shkodres. Ervin Hodaj nuk do te jete me drejtor i policise se Shkodres pasi eshte transferuar ne Tirane si drejtor i krimeve te renda ne drejtorine e pergjithshme te policise se shtetit. Nderkohe ne vend te Hodaj ne Shkoder drejtori i ri i policise do te jete Edmond Sulaj i cili pritet qe diten e neserme te prezantohet per efektivet e Shkodres.