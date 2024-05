Deputetja socialiste Edona Bilali ka shprehur mbeshtetjen e saj per aktorin Julian Deda ne Big Brother Vip 3. Ne nje shkrim te saj ne rrjetet sociale ajo tregon edhe arsyet perse e mbeshtet.

“Mbështes Julian Dedën në garën e “Big Brother Vip”.

Më keni pyetur që në fillim dhe megjithëse nuk e ndjek si show është e pamundur të mos dëgjosh për të, herë në biseda e herë copëza në rrjete sociale.E mbështes Julin si shkodran, ashtu sikurse kam mbështetur Luiz Ejllin në edicionin e kaluar. E mbështes për sjelljen normale që ka bërë gjatë rrugëtimit të tij. Zgjodha të përdor termin “sjellje normale” sepse normalja sot është e nënvlerësuar për shkak të shumë fenomeneve që kërcënojnë familjen e shoqërinë shqiptare që u manifestuan në mënyrën më imponuese të mundshme në këtë program si “normalja e re”.

E mbështes për modelin e familjes që tregoi, për marrëdhënien me bashkëshorten dhe fëmijët, për marrëdhenien me familjen e origjinës e cila na duket sikur e njohim nga afër të gjithë për shkak të statusit kaq publik dhe madhështisë që ka patur, ka dhe do të ketë emri i Zef Dedës.

E mbështes për gjuhën relativisht të moderuar, për marrëdhënien me shumë vajza brenda shtëpisë duke risjellë edhe një herë modelin e një marrëdhënie qytetare miqësore por gjithmonë etike mes gjinive.

Në çdo garë “fitues është ai që shton vlerë pa humbur veten.”

Suksese Jul Deda!