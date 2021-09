Postimi i Edona Bilalit

2️⃣ përgjegjësi të reja mu besuan këtë javë:

– Drejtuese politike e qarkut Shkodër📍

– Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

Përveç nderit e privilegjit për të shërbyer në qarkun dhe fushën time të ekspertizës këto dy përgjegjësi janë dy borxhe akoma më të mëdha ndaj qytetarëve për të qënë përfaqësuese e denjë e tyre.

Kam besimin e palëkundur që me rininë, gratë dhe burrat e 5️⃣ bashkive të qarkut Shkodër me të cilët ndajmë dëshirën për ta parë Shkodrën në maje nëpërmjet filozofisë #tanbashkë do ti japim një shtysë të madhe qarkut.

Me Sipërmarrjen, ku kam kaluar 8️⃣ vitet e fundit duke ndërvepruar me qindra biznese uroj të kemi arritje të njëpasnjëshme!