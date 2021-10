Situata shëndetësore e krijuar nga pandemia e Covid-19 ka ndikuar edhe për 2021 në treguesit e shërbimit spitalor publik. Sipas raportit të monitorimit të Ministrisë të Shëndetësisë në spitalet shtetërore, për periudhën janar-prill 2021, janë trajtuar 11% më pak pacientë me sëmundje të ndryshme se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Në total, në spitalet publike, numri i pacientëve të shtruar për këtë periudhë është 73,556 nga 82,790 pacientë të shtruar në 2020.

Sipas të dhënave të Ministrisë të Shëndetësisë, për 4-mujorin e parë të 2021, shtrimet e pacientëve në spitale janë ulur 11%. Rënien më të lartë e kanë rastet e trajtuara nga urgjencat mjekësore. Në 2020 në urgjencat mjekësore u trajtuan 264,055 pacientë nga 50,462 pacientë që janë trajtuar për janar-prill 2021.

Për pacientët e trajtuar në kardiokirurgji, shtrimet këtë vit janë ulur 5%, krahasuar me janar-prillin e 2020. Në raport me 2020, për këtë vit ka pasur rritje të pacientëve të shtruar në spitalet psikiatrike me 40%.

Arjana Rreli, psikiatre, tha se në shërbimin ambulator ku trajtohen rastet e lehta, sic është ankthi, janë shtuar rastet pas tërmetit të 26 nëntorit. Një tjetër faktor shtesë që ka ndikuar në shtimin e rasteve është dhe pandemia.

Në 2020, grupi i të sëmurëve që u penalizuan më shumë ishte ai i pacientëve me probleme onkologjike, të cilët nuk mundën të merrnin trajtimin sipas grafikëve. Mjekët onkologë pohuan se vjet pati një rritje të stadeve të avancuara të sëmundjeve tumoriale, pasi dallimi i hershëm u pengua nga frika e pacientëve për infektimet me COVID-19.

Silvana Çeliku, shefe e shërbimit të Onkologjisë në QSUT, tha për “Monitor” se edhe për 2021 vazhdojnë të vijnë pacientë në stade të avancuara të sëmundjes, për shkak të diagnostikimit me vonesë nga frika e infektimit me COVID-19.

“Shërbimi Onkologjik, pavarësisht pandemisë të Covid-19 ka vazhduar punën me të njëjtin ritëm. Një fakt tjetër jo i mirë është ardhja me vonesë e rasteve të para, të cilat nga frika e virusit paraqiten tek ne në stade më të avancuara gjë që rrezikon shumë jetën e tyre dhe vështirëson mjaft trajtimin e sëmundjes”, nënvizon znj. Çelniku.

Për këtë vit, kontrollet e grave për kancerin në qafën e mitrës janë rritur 88%, sipas raportit të monitorimit të Ministrisë të Shëndetësisë. Për janar-prill të 2021 janë kryer 2,686 depistime (ekzaminim për të kapur në kohë sëmundjen) me kancerin në qafën e mitrës nga 320 që ishin në 2020. Rritje ka pasur edhe për pacientët që ndjekin kimioterapinë. Nga 6,635 pacientë të trajtuar me radioterapi në janar-prill të 2020, këtë vit janë 7,597 pacientë, apo 13% më shumë.

Sipas drejtueses së Shërbimit Onkologjik në QSUT, depistimi bëhet për të kapur herët ose për të parandaluar një sëmundje. Depistimi i kancerit në qafën e mitrës kryhet nga Shërbimi Parësor.

“Pra ne bëjmë fushata depistimi në popullata të shëndosha, me paptest apo mamografi në mënyrë që të zbulojmë ato gra që janë të sëmura, por në faza fillestare, si dhe të identifikojmë ato që kanë mundësi zhvillimi të sëmundjes në të ardhmen. Pra nëpërmjet depistimit zbulon dhe parandalon sëmundjen”, tha onkologia Silvana Çelniku.

Në 2020, për shkak të pandemisë në Qendrën Spitale Universitare “Nënë Tereza” (QSUT) u kufizuan ndërhyrjet kirurgjikale të planifikuara, ndërsa nuk e ndërprenë ndërhyrjet kirurgjikale për rastet e shfaqura me komplikacione. Në 2020, në total shtrimet në spitale ranë 29% krahasuar me 2019.

Lidhur me trajtimin e pacientëve me barna të listës së rimbursueshme në 2021 krahasuar me vitin e kaluar ka pasur një rritje rreth 1% e ndikuar nga trajtimet e rimbursimit për të infektuarit me Covid-19. /Monitor