Vllaznia do të zhvillojë ndeshjen e parë pa trajnerin Thomas Brdariç i cili u shkarkua. Trajneri i kuqebluve Elvis Plori i cili deri më tani ishte krahu i djathtë i Brdariç u shpreh se pranoi ta marrë drejtimin e Vllaznisë për shkak të kësaj vështirësie momentale që po kalon skuadra.

Trajneri Plori paralajmëron se në javët e mbetura Vllaznia nuk do të fokusohet aq shumë tek futbolli i bukur dhe se ndryshimi i parë ka të bëjë pikërisht me një Vllazni më cinike e cila synim do të ketë vetëm arritjen e rezultateve pozitive.

Tekniku Plori pranon se mungesa e Brdariç të paktën në këtë ndeshje të parë do të ndjehet.

Objektivi tashmë për Vllazninë janë vetëm dalja në Kupat e Europës sepse historia me titullin kampion është mbyllur për shkak se Tirana ndodhet e shkëputur shumë.

Vllaznia përballjen e radhës do ta ketë në transfertë me Egnatian, një ekip që po lufton për të siguruar mbijetesën dhe që ndaj kuqebluve do të kërkojë maksimumin. Shkodranë kanë 5 mungesa në radhët e tyre në sfidën që do luhet në Rrogozhinë.