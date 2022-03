Ka përfunduar me rezultatin 3 me 0 në favor të Egnatias ndeshja e luajtur mes Egnatias dhe Vllaznisë, ndeshje kjo e vlefshme për javën e 26 të Abbissnet superiore. Shkodranët vijnë tashmë me trajner të ri pas shkarkimit të trajnerit Thomas Brdariç ku në vendin e tij gjendet Elvis Plori . Ndeshja nisi mjaft mirë për skuadrën e Egnatias ku që në minutën e 23 surpriznon Vllazninë duke kërcënuar dy herë rrezikshëm portën e shkodranëve. Vetëm pak minuta më vone në të 31′ sulmet e Egnatias japin efektet e tyre. Rrogozhinasit ndëshkojnë Vllazninë. Paolo Carvalho depërton me topin në zonë dhe tund rrjetën e shkodranëve. Egnatia është e lirë të festojë dhe për këtë konfirmimin e jep edhe VAR-i. Kështu u mbyll pjesa e parë e ndeshjen me avantazhin e Egnatias .

Vllaznia hyn me tjetër marsh në pjesën e dytë. Në minutën e 53′ Djurdjevic tenton të barazojë, por Puja tregohet në lartësinë e duhur dhe i mohon golin. Në momentin më të mirë të Vllaznisë vjen “shuplaka” nga arbitri. Ndërhyrja e Hericit në minutën e 64′ nuk tolerohet dhe Vllaznia mbetet me 10 lojtarë në fushë. Në të 78’ Carvalho i jep sërish goditje shkodranëve duke cuar rezultatin në 2 me 0 . Pikërisht vetem pak minuta para mbylljes së kohës së rregullt ekipi i Egnatias shënon sërish , tashmë duke i rrëmbyer 3 pikë shkodranëve .

Vllaznia ndodhet në vendin e 4 të tabelës së klasifikimit me 39 pikë të grumbulluara ndërsa Egnatia në vendin e 8 me 28 pikë.