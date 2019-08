Skuadra e Vllaznisë në basketboll për meshkuj gjeti akordin me basketbollistin amerikan Xhohnatan Hadson i cili më përpara ishte pjesë e ekipit të Caen Basket Calvados në ligën e dytë franceze të basketbollit.

Pas gjetjes së akordit me Vllaznisë ekipi francez e ka uruar lojtarin në fjalën për aventurën e tij të rë që do të ketë me kuqeblutë në Shqipëri. Përmes faqes zyrtare në rrjetin social facebook klubi francez dëshiron që Hadson të ketë një paraqitje sa më dinjitoze tek Vllaznia.

Klubi francez shkruan se “Hadson erdhi gjatë dimrit tek ekipi jonë dhe tashmë ka gjetur një destinacion të ri për sezonin e ardhshëm. Ai do të mbrojë ngjyrat e Vllaznisë në Shqipëri.

Familja jonë e Caen i uron më të mirën në ndeshjet e ardhshme që do të ketë. Nga statistikat, Hadson mori pjesë në 9 ndeshje me Caen në ligën Pro B, në 5 prej tyre duke qenë titular ndërsa ka shënuar një mesatare prej 8.3 pikësh për ndeshje dhe ka 2.6 asist të përllogaritura në 23 minuta lojë”, përfundon urimin e tij klubi francez në adresë të basketbollistit që tashmë do jetë pjesë e Vllaznisë.

Nga klubi shkodran Xhohnatan Hadson konsiderohet si një nga blerjet më të rëndësishme të skuadrës, ndaj skuadra pret nga ai që të jetë një nga fantazistët më të suksesshëm të kampionatit të basketbollit për meshkuj në Shqipëri.

Karriera e Hadson sipas klubit Vllaznia është e pasur në kampionate të rëndësishme europiane si Liga e Parë Lituaneze, kampionati austriak, Liga Pro B në Francë të cilat i japin më shumë vlera këtij basketbollisti.

Nga bisedat me drejtuesit e Vllaznisë Hadson ka shprehur kënaqësi për faktin që tashmë ka nënshkruar me kuqeblutë ndërsa ka refuzuar disa oferta në kampionatin suedez dhe në Irak. Hadson do të mbërrijë në Shkodër në ditët e para të muajit shtator.

Ky nuk është amerikani i vetëm në radhët e Vllaznisë sepse më përpara me kuqeblutë ka firmosur edhe basketbollisti tjetër Nick Evans ndërsa ka rikonfirmuar qëndrimin në Shkodër Dodë Lekndreaj.

Në vazhdimësi duhet pritur nëse tek kuqeblutë do të mbërrijnë basketbollistë të tjerë për të arritur objektivat që skuadra ka këtë vit, daljen në Play Off dhe një paraqitje sa më dinjitoze në Balkan League, ndryshe nga sezoni i kaluar kur luftoi për mbijetesë.