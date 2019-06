Në shkollën artistike “Prenkë Jakova” në Shkodër u hap ekspozita e nxënësve të dy klasave në vitin e pare. Gjatë vitit shkollor, nxënësve u kërkohet të punojnë për hapjen e një ekspozite në të cilën do paraqesin punimet e tyre më të mira në drejtimet pikturë-tekstile, pikturë-grafikë dhe skulpturë.

Mësuesja e drejtimit pikturë-tekstilë, Ila Gjinaj tregon se në këtë ekspozitë jaën përfshirë punime nga 11 nxënës.

Për mësuesen e pikturës , kjo ekspozitë ëshët shumë e veçantë pasi e gjithë puna është organizuar në një kohë të shkurtër.

Eksopzita hapet me qëllim vlerësimin me notë vjetore të nxënësve të drejtimeve të ndryshme. Ën këtë ekspozitë dallonin pikturat me motive kombëtare si xhubleta apo veshje popullore, por dhe imitime të pikturave me famë botërore të realizura me profesionalizëm nga nxënësit.