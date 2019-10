Ekstradohet nga Franca, 38-vjeçari Juri Bedinaj i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim të lëndëve narkotike.

Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, në vitin 2017, ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale “Trafikim i narkotikëve”, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Pjesëmarrje në organizatat kriminale”.

Ai akuzohet si i përfshirë në trafikimin e 2.5 ton kanabis nga Shqipëria drejt Gjermanisë, e cila u ndalua në Ankona të Italisë. Gjatë këtij operacioni u dërguan në gjyq si të pandehur 9 persona, mes tyre edhe Nuri Bedinaj.

Nga hetimet e Prokurorisë së Krimeve asokohe rezultoi se kamioni me targa të kokës FR 9139 C dhe targa trajleri ARB 414 dhe i ngarkuar me sasinë e konsiderueshme të drogës u nis nga Porti i Durrësit për në drejtim të Ankonës në Itali më datë 3 janar 2017.

Automjeti drejtohej nga Dhimo Koraj i cili kishte marrë përsipër të trafikonte lëndën narkotike drejt Italisë, ndërsa destinacioni përfundimtar ishte në Gjermani ku pritës i saj ishte E.H.

Lënda narkotike ishte fshehur në mallin drusor pelet, që sipas dokumentacionit shoqërues të paraqitur ishte marrë tek shoqëria AL MEXWOOD SHPK-Grmash-Shqipëri dhe që do të eksportohej nëpërmjet shoqërisë së transportit ALPIROS GROUP 2007-FIER-Shqipëri, në drejtim të porositësit, në adresën e shtetasit Euron Hoti, me gjeneralitetet të falsifikuara, ARTAN ABAZI, me adresë AM SCHAART 127809LEMËEROER-GJERMANI.

Një ditë pas nisjes nga Porti i Durrësit për në Ankona, autoritetet italiane bllokuan kamionin për mungesë dokumentacioni tranziti ndërkombëtar, ndërsa gjatë kontrolleve të ushtruara në ngarkesën e tij, u zbulua edhe sasia e lëndës narkotike prej 2.5 ton kanabis