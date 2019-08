Prej mbrëmjes së të martës (27 gusht) kur u ekzekutua me breshëri plumbash në kryeqytet ish-polici, Santiago Malko, policia ka shoqëruar disa persona.

Burimet bëjne me dije se ata janë marrë në pyetje rreth ngjarjes dhe janë lënë të lirë. Ndërkohë priten shoqërime të tjera në vijim.

Të njëjtat burime bëjnë me dije se grupi hetimor po punon në disa pista për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e ngjarjes.

Ndërkaq mësohet se në vendin e ngjarjes policia ka gjetur dhe sekuestruar 10 gëzhoja.

Ngjarja e rëndë u regjistrua rreth orës 22:20 të mbrëmjes së 27 gushtit në zonën e Xhamllikut në Tiranë.

Drejt makinës është qëlluar me breshëri, pasi makina ka shumë shenja plumbash në krahun e shoferit.

Policia ka gjetur një makinë të djegur në fshatin “Ferras” e cila mendohet se është e autorëve. Gjithashtu brenda makinës është gjetur dhe një armë, që dyshohet se ka lidhje me krimin. Do të jetë ekspertiza balistike e cila do të zbulojë më tej.

Ish-polici i përfshirë në përplasjen me armë në ish-Bllok

Ai u përfshi në përplasjen me armë në ish-Bllok me 4 tetor të 2018, ku u vra Fabian Gaxha dhe u plagos Ervis Martinaj e Eljon Hato.

Identifikimi i tij u bë pas publikimit të pamjeve të kamerave të sigurisë, ku shihej me kapele në kokë ndërsa hynte dhe dilte qetësisht nga lokali “Monopol”. Ai shihej teksa hynte pas Ervis Martinajt dhe Eljon Hatos në lokalin “Monopol”.

Po kështu edhe kur dilte, pavarësisht se kishte ndodhur një përplasje me armë, ish-polici shfaqej i qetë dhe i pashqetësuar.

Një dëshmitar okular i vrasjes së ish efektivit mbrëmjen e djeshme ka treguar të gjithë skenën si ka ndodhur atentati.

Ka qenë ora 22:20 e 27 gushtit. Santiago Malko ka qenë duke dalë nga lavazhi kur është qëlluar me breshëri plumbash nga një benz i bardhë. Brenda në makinë dyshohet se kanë qenë 2 persona të maskuar.

“Autorët kanë hapur xhamin e makinës dhe kanë qëlluar në drejtim të Malkos. Kjo dëshmi është konfirmuar dhe nga policia. Kemi të bëjmë me një vrasje të tipit mafioz dhe e gjitha është kapur nga kamerat e sigurisë të lavazhit. Kamerat janë sekuestruar nga policia”

Pas të shtënave Santiago humbi kontrollin e mjetit dhe është përplasur me murin e kompanisë “Aleat” përballë lavazhit ku doli 26 vjeçari.

Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se dy plumba kanë qenë vdekjeprurës, njëri në qafë dhe tjetri në trup.