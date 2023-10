Ka një ndryshim të dukshëm në modelet aktuale në krahasim me vitin e kaluar, me tendenca që shfaqen për modelet dinamike të motit në pjesën qendrore dhe lindore në Shtetet e Bashkuara dhe veri të Evropës. Një ngjarje në rritje El Nino do të jetë një faktor kryesor për sezonin e dimrit 2023/2024 në hemisferën veriore, shkruan Severe Weather Europe. Duke parë së pari temperaturën, mund të shohim një sinjal interesant të ftohtë mbi pjesën veriore të Evropës.

Ekziston gjithashtu një sinjal më i ftohtë në Evropën Perëndimore, ndërsa temperaturat janë mbi normale në lindje në një dimër mesatar. Këtë dimër, mund të ketë më shumë reshje në Skandinavinë veriperëndimore dhe në pjesë të Evropës Qendrore dhe Juglindore. Evropa perëndimore është zakonisht më e thatë gjatë dimrit. Duket se potenciali më i madh për reshje bore do të jetë mbi dhe rreth rajonit alpin, dhe drejt lartësive më të larta të Evropës Juglindore.

Dhe, sigurisht, mbi pjesët veriperëndimore të Skandinavisë, shkruan SWE.

Modeli më i besueshëm

Edhe nëse modelet janë 100 për qind të sakta, kjo nuk do të thotë që kushtet e tilla të motit do të zgjasin për tre muaj rresht. Ata sugjerojnë vetëm se si mund të duken modelet e motit shumicën e kohës. Modeli ECMWF shpesh quhet modeli më i besueshëm. Por asnjë parashikim afatgjatë/sezonal nuk mund të quhet “i besueshëm”. Kjo sepse ne po shikojmë vetëm tendencat dhe sesi modelet e motit mund të evoluojnë për një periudhë të gjatë kohore, shkruan Severe Weather.

Parashikimi i modelit të presionit të dimrit nga ECMWF tregon një model tipik moti të El Ninos. Kemi një zonë me presion të ulët mbi Paqësorin Verior dhe një brez anomalish presioni të ulët mbi SHBA-në jugore dhe Evropën veriore. Parashikimi mujor i NAO i ECMWF në fakt lë të kuptohet për tendencat negative në mes dhe në fund të dimrit. Kjo do të rriste shanset e një fronti të ftohtë në SHBA-në lindore dhe pjesë të Evropës. Duke parë parashikimin e temperaturës së sipërfaqes në Evropë, shohim se temperaturat e sipërfaqes janë kryesisht mbi normale në të gjithë kontinentin. Por ka një zonë neutrale mbi pjesët verilindore të kontinentit.

Për sa i përket parashikimit të reshjeve, mund të shohim se Evropa ka një sinjal të fortë për reshje mbi mesatare. Kjo rrit mundësinë e reshjeve të borës kryesisht mbi rajonin e Alpeve dhe Skandinavinë. “Leximi i fotografive dhe përshkrimeve mund të jetë pak konfuz. Pra, për të thjeshtuar gjithçka, ja çfarë ofron shkurtimisht parashikimi i parë për sezonin dimëror 2023/2024”, shpjegojnë ata. Evropa pritet të përjetojë temperatura më të ngrohta se mesatarja në pjesën më të madhe të pjesëve perëndimore dhe qendrore të kontinentit. Temperaturat më të ulëta do të jenë më të theksuara në pjesët veriore dhe verilindore të kontinentit. Kjo do të thotë se mënyra kryesore e qarkullimit mbi Evropë do të jetë nga veriu në jug, që do të thotë një rrjedhë nga veriu mbi Evropë.

Skenarët e mundshëm të reshjeve të borës në Evropën Qendrore do të lidhen me intensitetin e fluksit verior dhe disa fronte të ftohta që do të zbresin nga veriu. “Sa i përket reshjeve, më shumë priten në Evropën qendrore dhe jugore. Parashikimi i reshjeve të borës tregon më pak reshje bore në Evropë, pavarësisht nga më shumë reshje në përgjithësi, përveç në lartësi më të larta”, shkruan SWE.

Severe Weather Europe analizoi gjithashtu parashikimet dhe tendencat e fundit të reshjeve të borës për të gjithë dimrin. Ashtu si me parashikimin e përgjithshëm, ata përdorën gjithashtu modelin ECMWF për parashikimin e reshjeve të borës. “Së pari, duke parë fotografinë mesatare për Evropën, mund të shohim një parashikim të dobët të reshjeve të borës. Pjesa më e madhe e kontinentit parashikohet të ketë më pak reshje bore se normale, me përjashtim të pjesëve të Evropës Qendrore dhe Skandinavisë”, shkruan SWE. Parashikimi i reshjeve të borës për muajin dhjetor tregon se në pjesën më të madhe të kontinentit nuk do të ketë reshje bore, përveç veriut të largët. Kjo ndoshta lidhet me rrjedhën perëndimore mbi pjesën më të madhe të Evropës.

Një pamje shumë e ndryshme mund të shihet në parashikimin e janarit, me potencialin e reshjeve të borës në rritje të fortë në shumicën e vendeve qendrore. Një rritje edhe më e fortë është e dukshme në shkurt. Më shumë reshje bore parashikohen në pjesën më të madhe të kontinentit, me përjashtim të pjesëve jugperëndimore dhe jugore.Sipas modelit UKMO, parashikimi për reshje bore është gjithashtu se do të jetë i dobët. Pjesa më e madhe e kontinentit parashikohet të ketë më pak se normalja e borës, me përjashtim të disa pjesëve qendrore dhe veriore. Parashikimi për muajin dhjetor është identik me modelin e parë, i cili, siç u tha, i jep këtij skenari një probabilitet më të lartë. Duke parë parashikimin e reshjeve të borës për muajin janar, nuk ka shumë përmirësim, përveç në disa pjesë të Evropës Qendrore dhe në veriun e largët. Në shkurt parashikohen më shumë reshje bore në pjesë të Evropës Qendrore dhe drejt verilindjes.