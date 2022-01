Elon Musk i pëlqen të ketë një fokus dhe këtë vit duket se mund të jenë robotët. Ai u tha investitorëve në një takim mbi fitimet e Tesla-s se planet e tij të reja për robotët kishin “potencialin për të qenë më domethënës se biznesi i automjeteve, me kalimin e kohës”. Ai tha gjithashtu që robotët do të ishin gjëja më e rëndësishme për të cilat Tesla do të punojë këtë vit.

Roboti në fjalë, pjesë e një projekti të quajtur Optimus, u shfaq vitin e kaluar me vetulla të ngritura nga një njeri me kostum roboti që kërcente në skenë dhe performanca u bë një meme popullore në internet raporton gazetarja Jane Wakefield e “BBC-së”. Tesla Bot, siç u quajt, do të përdorte të njëjtat sisteme të inteligjencës artificiale që ndihmuan në fuqizimin e automjeteve Tesla, tha Musk në një ngjarje gushtin e kaluar, por asnjë prototip ende nuk është ndërtuar.

Ai tha gjithashtu se roboti i pandërtuar ende do të kishte një ekran në “fytyrën” e tij. Roboti do të jetë në gjendje të ngrejë një peshë prej 68 kg dhe do të udhëtojë me një shpejtësi prej 8 km në orë.