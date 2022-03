Emiratet e Bashkuara Arabe (Emiratet e Bashkuara Arabe) favorizojnë një rritje të prodhimit të naftës dhe do të inkurajojnë OPEC-un të marrë në konsideratë një prodhim më të lartë, tha të mërkurën ambasadori i Emirateve të Bashkuara Arabe në Uashington.

“Ne favorizojmë rritjen e prodhimit dhe do të inkurajojmë OPEC-un të marrë në konsideratë nivele më të larta të prodhimit”, tha ambasadori Yousuf Al Otaiba në një deklaratë të postuar në Twitter nga Ambasada e Emirateve të Bashkuara Arabe në Uashington.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha gjithashtu të mërkurën se Emiratet e Bashkuara Arabe po jepnin mbështetje për rritjen e prodhimit të naftës.

Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës dhe aleatët e saj, duke përfshirë Rusinë, të njohur si OPEC +, kanë rikthyer 5.8 milionë fuçi në shkurtimet e prodhimit gjatë muajve të fundit, me 400,000 fuçi të tjera në ditë që pritet në prill, për të rivendosur shkurtimet e furnizimit që datojnë në 2020 me shpërthimin pandemik.

Megjithatë, grupi i ka rezistuar thirrjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatëve për të rritur prodhimin pasi çmimet e naftës janë rritur në më shumë se 120 dollarë për fuçi.

Çmimet e naftës ranë mbi 17% të mërkurën pasi Emiratet e Bashkuara Arabe thanë se anëtari i OPEC-ut do të mbështeste rritjen e furnizimit pasi tregu është në kaos për shkak të ndërprerjeve të furnizimit të shkaktuara nga sanksionet e vendosura ndaj Rusisë pasi pushtoi Ukrainën.

Nafta e papërpunuar Brent ra me më shumë se 17%, ose 22 dollarë, gjatë një shitjeje të mprehtë përpara se të rikuperonte një pjesë të saj për të shkëmbyer me 17,16 dollarë ose 13,4%, në 110,82 dollarë për fuçi në orën 2:02 pasdite. ET (1902 GMT). Nafta e papërpunuar amerikane ra 15,44 dollarë, ose 12,5%, në 108,26 dollarë.

“Kjo nuk është asgjë. Ata ndoshta mund të sjellin rreth 800,000 fuçi në treg shumë shpejt, madje menjëherë, duke na sjellë një të shtatën për të zëvendësuar furnizimin rus”, tha Bob Yawner, drejtor i të ardhmes së energjisë në Mizuho.

Çmimet e naftës tashmë kishin rënë më herët në seancë pasi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë tha se rezervat e naftës mund të shfrytëzoheshin më tej për të kompensuar ndërprerjen në furnizimet ruse.

Tregu ishte rritur me mbi 30% që kur Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, duke prekur një kulm mbi 139 dollarë për fuçi të hënën. SHBA-ja ndaloi importet e naftës dhe gazit nga Rusia të martën, gjë që shtoi ndërprerjen në eksportet e shkaktuar nga një sërë sanksionesh ekonomike ndëshkuese të vendosura ndaj Rusisë nga qeveritë në mbarë botën pas pushtimit.

Britania tha të martën se do të ndërpresë importet ruse, megjithatë, dhe blerës të shumtë kanë ndaluar blerjen e naftës së papërpunuar ruse. JP Morgan vlerësoi se rreth 70% e naftës ruse që transportohej nga deti po has në probleme për të gjetur blerës. /Express