Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Yjet premtojnë mirë në anën sentimentale. Qëndrimi juaj ndaj partnerit gjatë ditës se enjte do të jetë më i qartë dhe më i sinqertë, për të krijuar një bashkëfajësi të munguar prej disa kohësh. Beqarët mund të bëjnë një takim të rëndësishëm që mund të bëhet diçka e veçantë

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Ka një atmosferë turbulence në marrëdhëniet sentimentale. Gjatë kësaj dite mund të ketë keqkuptime dhe tensione me partnerin. Nuk ka nevojë të merrni vendime të shpejta që do të ishin të nxituara, vetëm komunikimi i shëndoshë mund të zgjidhë problemet. Për sa i përket punës, mund të ndjeni nevojën për më shumë përgjegjësi dhe njohje.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Ju thithni një atmosferë romantike, ndiheni më të ndjeshëm ndaj nevojave të partnerit tuaj dhe kjo mund të përfitojë vetëm nga marrëdhënia ose të fitojë zemrën e dikujt që ju intereson prej disa kohësh. Jeni ende të stresuar, gjeni mënyra për t’u çlodhur.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Dita e enjte është e favorshme për çiftet, me partnerin do të ketë bashkëpunim dhe mirëkuptim. Beqarët do arrijnë të krijojnë njohje të reja interesante. Për sa i përket punës, duhet të veproni me kujdes. Mos guxoni, nuk është koha për të rrezikuar me vendime të nxituara.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Pasiguria dhe xhelozia karakterizojnë marrëdhënien e çiftit në këtë ditë të nxehtë korriku. Mos i mbani këto ndjenja brenda dhe flisni për to me partnerin tuaj. Për sa i përket punës, mund të ketë sfida për t’u përballur, kjo nuk ju tremb, vendosmëria është aty dhe pengesat mund të kapërcehen.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Më në fund ka ardhur një ditë e qetë dhe e kënaqshme për çiftet. Do ndiheni më të disponueshëm dhe më të dashur ndaj partnerit tuaj dhe lidhja do të përfitojë vetëm nga kjo. Për sa i përket punës, do të bëni përpjekje dhe përqendrim në favor të produktivitetit të mirë. Është një periudhë pozitive për të vazhduar projektet.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ka njëfarë vështirësie për të shprehur ndjenjat dhe emocionet tuaja. Duhet të përpiqeni të jeni sa më të sinqertë dhe më të hapur ndaj partnerit. Për sa i përket punës nuk do të jetë një ditë e mirë, jeni të lodhur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Marrëdhëniet e dashurisë do të jenë intensive dhe do të ketë shumë pasion. Kujdes nga xhelozia dhe posesiviteti që mund të prishin gjithçka dhe të çojnë në tensione të panevojshme në marrëdhënie. Për sa i përket punës, ju keni vendosmërinë e duhur për të arritur objektivat që i keni vënë vetes.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nëse nuk tregoheni të kujdesshëm, mund të vijnë probleme shëndetësore. Nuk ka nevojë të shqetësoheni shumë, por pak më shumë kujdes për veten nuk do të dëmtonte.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Përputhshmëria juaj me të tjerët është në kulmin e saj, por financat tuaja po përballen me ulje dhe ngritje. Lajmi i mirë? Ju jeni një gur për nga përshtatshmëria. Mos lejoni që dashuria t’ju largojë shumë nga karriera.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Energjia dhe entuziazmi juaj janë në krye të yjeve. Megjithatë, me financat mund të keni disa probleme. Kujdes që të mos bëni blerje impulsive. Ju keni përputhshmëri të lartë me shumë njerëz dhe kur të gjeni të duhurin, do të jeni në gjendje ta njihni edhe atë lehtësisht.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ditë pozitive për të dashuruarit. Vazhdoni flisni hapur me partnerin tuaj. Beqaret nuk do bejnë sakrifica të mëdha për të gjetur partnerin ideal. Në aspektin e financave, duhet të bëni vetëm shpenzime të arsyeshme.