Importet e energjisë këtë vit kanë arritur një vlerë rekord, më të lartën ndonjëherë në historinë e vendit ku nga janari në nëntor janë shpenzuar 213 milionë euro. Për të kuptuar gropën financiare që ka shkaktuar situata në financa mjafton të themi se kjo shumë përfaqëson 44.42 për qind të të ardhurave totale të kompanisë së shpërndarjes OSHEE sipas bilancit të vitit 2019 kur ndarja nuk ishte ende efektive me kompanitë e reja.

Në këtë vit të ardhurat nga aktiviteti i kompanisë ishin rreth 59 miliardë lekë apo 481 milionë euro.

Nëse situate hidrike nuk do të pësojë asnjë përmirësim në vazhdim kompanisë që bën aktualisht blerjen Furnizuesi i Mundësisë së Fundit, do ti duhen minimalisht edhe 65-70 milionë euro për të plotësuar pjesën e mbetur të këtij viti.

Çmimet e importeve sipas ditëve dhe javëve janë luhatur mes 220 deri në 320 euro/MWh. Çmimet u rritën në nivele rekord në fund të shtatorit dhe fillim tetori dhe kjo do të cilësohej si efekt i disa faktorëve që niste nga Kina, rritja e kërkesës për energji globalisht si pjesë e rimëkëmbjes post-pandemike por edhe nga prodhimi i ulët i energjisë fotovoltaike, kushteve jo të favorshëm hidrikë apo aplikimit të certifikatave të gjelbra.

Muaji me shpenzimet më të larta për energji me shumë gjasa do të rezultojë nëntori ku deri më tani nga data 3 e deri në 23 nëntor janë shpenzuar 65 milionë euro ndërkohë që mbetet ende e paplotësuar java e fundit e nëntorit.

Muaji tetor kapi nivelin e 65.8 milionë euro sipas përllogaritjes së shifrave të ankandeve të publikuara nga FTL. Vetë OSHEE Group më herët ka raportuar se importet nga janari në shtator ishin 83 milionë euro.

Aktualisht vendi është në gjendjen emergjente të furnizimit me energji elektrike dhe për këtë janë marrë një sërë masash si pezullimi i investimeve nga operatorët e tregut, dhënia e 100 milionë eurove në funksion të sigurimit të energjisë për konsumin në vend.

Po kështu qeveria ka miratuar edhe një shumë prej 100 milionë euro të tjera të cilat do të përdoren për importet për vitin e ardhshëm.

Kjo shumë edhe pse modeste po të shohim shpenzimet e këtij viti justifikohet me faktin që konsumi në tregun e rregulluar nga janari 2022 do të ulët pasi do të dalin në tregun e lirë bizneset e lidhur në tension të mesëm që llogariten rreth 7 mijë.

Gjendja e emergjencës në furnizimin me energji sipas vendimit të qeverisë është në fuqi deri më 15 prill 2022 ndërkohë që kriza e energjisë parashikohet që të vijë duke u zbutur gradualisht por arritja e çmimeve të pranuara si normalë në tregje nuk pritet të ndodhë për të paktën dy vite sipas parashikimeve të ekspertëve globalë.