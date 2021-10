Presidenti Rexhep Tajip Erdogan ka urdhëruar që të shpallen “non grata” 10 ambasadorë të cilët kanë kërkuar lirimin e aktivistit, Osman Kavala.

Sipas Erdogan për 10 ambasadorët ka urdhëruar Ministrin e Jashtëm që të merret menjëherë me shpalljen e tyre “non grata”. Deklarata e këtyre ambasadorëve për lirimin e Osman Kavalas, Erdogan i ka cilësuar si të vrazhda dhe sipas tij askush nuk mund të japë udhëzime se si duhet qeveria turke të veprojë.

Osman Kavalës është një filantrop që ka qenë i burgosur për disa vite dhe që së shpejti do të përballet me akuza për spiunazh. Por gjykata turke vendosi javën e kaluar që të fillonte një seancë për gjyqin final të Osmanit në Maj. Ndërkohë Kavala është akuzuar nga Turqia edhe për lidhjet me filantropin George Soros.

“Shkojnë në shtrat dhe ngrihen Kavala, Kavala…! Kavala është dega turke e Soros! 10 ambasadorë vijnë në Ministrinë e Jashtme për të. Çfarë lloj vrazhdësie është kjo!? Çfarë mendoni se është ky vend? Kjo është Turqia! Turqia! Ky nuk është një shtet fisnor siç mund të mendoni. Nuk mund të futësh në një shteg, si dhënia e udhëzimeve këtu” tha Erdogan.

Sipas presidenti turk këta persona nuk e njohin dhe nuk e kuptojnë shtetin turk dhe në këtë mënyrë duhet dëbuar.

“I dhashë udhëzimet e nevojshme ministrit tim të Jashtëm. I thash që duhet të merret menjëherë me këtë çështje, që 10 ambasadorët të shpallen persona non grata. Ata do ta shohin, kuptojnë dhe njohin Turqinë. Ditën që nuk e njohin dhe nuk e kuptojnë Turqinë, do të largohen nga këtu” shtoi më pas Erdogan.

Por çfarë ka ndodhur?

Më 18 tetor u publikua një deklaratë e përbashkët e nënshkruar nga SHBA, Franca, Gjermania, Holanda, Suedia, Norvegjia, Finlanda, Danimarka, Kanadaja dhe Zelanda e Re për vitin e katërt të paraburgimit të Osman Kavalës. Deklarata është shpërndarë edhe në llogaritë e mediave sociale të ambasadave të disa vendeve, veçanërisht të SHBA-së, Gjermanisë dhe Kanadasë, në Ankara.

Deklarata vijonte si më poshtë:

“Sot është 4-vjetori i ndalimit të Osman Kavalës. Vonesat e vazhdueshme në gjyqin e tij, nëpërmjet konsolidimit të çështjeve të ndryshme dhe depozitimit të çështjeve të reja pas lirimit të tij të mëparshëm, hedhin hije mbi demokracinë, sundimin e ligjit dhe transparencën e sistemit gjyqësor turk.

“Si ambasada të Kanadasë, Francës, Finlandës, Danimarkës, Gjermanisë, Holandës, Zelandës së Re, Norvegjisë, Suedisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jemi të mendimit se ky rast duhet të përmbyllet drejt dhe shpejt, në përputhje me ndërkombëtarët e Turqisë. Detyrimet dhe e drejta e brendshme. Në përputhje me vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për këtë çështje, ne i bëjmë thirrje Turqisë që të sigurojë lirimin e menjëhershëm të Osman Kavalës.

Pas njoftimit, në Ministrinë e Punëve të Jashtme u thirrën ambasadorët e Ankarasë të 10 vendeve në fjalë. Pasi ambasadorët shkuan në ministrinë e jashtme të martën, ministria tha në një deklaratë se “ambasadorët ishin paralajmëruar”.

Më 21 tetor, i pyetur për deklaratat e ambasadorëve të Ankarasë të 10 vendeve në lidhje me lirimin e Osman Kavalës, Erdogan tha: “Nuk mund të përballojmë t’i mbajmë ata në vendin tonë”.