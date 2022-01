Erdogan: Duke qenë si një popull i një vendi që ka përjetuar dhimbje të ngjashme shumë herë më përpara, tërmetet e 21 shtatorit dhe 26 nëntorit, na lënduan, njëjtë si populli shqiptar. Sapo morën lajmin e hidhur për tërmetin, menjëherë u vumë në lëvizje për të ndarë dhimbjen e njerëzve të zonës që ishin prekur nga tërmeti. E njëjtë siç e theksoi dhe miku im, Edi Rama, dhe në fjalën e tij, vëllai i qëndron pranë vëllait, kur ka nevojë, dhe jo kur thirret. Ne sollëm ndihma, pajisje. Duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me mikun tim, kemi bërë të mundur ndjekjen nga afër të këtyre punimeve që kishin filluar. Unë personalisht jam aktivizuar dhe morëm së bashku iniciativa që përgjatë këtij procesi të tërmeti, për t’i ardhur në ndihmë Shqipërisë, nisëm kontaktet tona me komunitetin ndërkombëtar. Turqia ishte e para që i erdhi në ndihmë Shqipërisë, një shenjë e fortë solidariteti mes dy vendeve. Ne morëm vendim duke firmosur dhe një memorandum mirëkuptimi që shtëpitë, banesat, që ishin të rrënuara, të ribëheshin, rindërtoheshin nga zero.