Lajm i mirë për Eriksen. Mesfushori sapo ka dalë nga spitali. Federata daneze ka publikuar situatën e fundit në lidhje me gjendjen e tij: “Christian i dha lamtumirë ekipit dhe tani ai do të kthehet në shtëpi për të qenë me familjen e tij”.

“Gjatë ditës ai gjithashtu vizitoi shokët e tij të ekipit në Helsingør dhe nga atje ai do të shkojë në shtëpi për të kaluar kohën me familjen e tij.”

Lojtari i Inter gjithashtu përshëndeti dhe falënderoi tifozët me një mesazh: “Operacioni shkoi mirë. Ishte mirë të shihja përsëri shokët e tij të skuadrës pas provës së madhe të djeshme. Do të jem në krah të tyre për ndeshjen kundër Rusisë.”