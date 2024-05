Kreu i PD Lulzim Basha, në një konferencë për mediat, foli në lidhje me shkuarjen e kreut të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj në SPAK dhe ish presidentin Ilir Meta.

Ai ka deklaruar se zoti Meta për të është “kartë e djegur”.

“Nuk merrem me zotin Meta, as me mashat e tij. Punë kemi me zotin Rama, me zotin Veliaj. Zoti Meta është kartë e djegur”, tha ai.

Mbi shkuarjen e Veliajt në Prokurorinë e Përgjithshme, ai tha se kërkohet drejtësi për qytetarët.

“Kur dikush është në SPAK për korrupsion i denoncuar me qindra herë nga unë, të marrësh flamurin pasi ka shkuar në SPAK më duket shije e shpifur.Nuk është hakmarrje ndaj Veliajt, por drejtësi për qytetarët, sidomos atyre të Tiranës kur kryeqyteti u përdor si lavatriçe për pastrimin e parave të korrupsionit dhe krimit të organizuar.Veliaj zbuloi vërtetë në ç’gjendje mendore ndodhet kur tha se ikur te prokurorët si koleg”, tha ai.