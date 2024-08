Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën në këto orë të fundit të gushtit do të ndiheni veçanërisht energjikë dhe të etur për aventura. Është koha e duhur për të eksploruar mundësi të reja si në punë ashtu edhe në jetën tuaj private. Shmangni marrjen e vendimeve impulsive. Aktiviteti fizik do t’ju ndihmojë të çlironi energjinë e tepërt.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën do jeni në kërkim të stabilitetit dhe kjo mund të jetë dita ideale për të forcuar disa baza të rëndësishme. Për sa i përket punës, shmangni të qenit shumë të ngurtë në idetë tuaja, fleksibiliteti më i madh do t’ju sjellë dobi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën mendja juaj do të jetë veçanërisht aktive në këto orë të fundit të gushtit, duke ju bërë të prirur për projekte dhe nisma të reja. Mundohuni të mos e humbni energjinë në shumë drejtime dhe përqendrohuni në atë që është vërtet e rëndësishme për ju. Për sa i përket punës, mund të shfaqen mundësi të mira që do të kërkojnë përkushtim dhe punë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën gjatë orëve të ardhshme mund të ndiheni më të ndjeshëm se zakonisht, më të prekshëm ndaj kritikave. Shmangni konfliktet e panevojshme, veçanërisht me anëtarët e familjes ose njerëzit më të afërt. Sa i përket punës, është koha të tregoni aftësitë tuaja organizative dhe drejtuese.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën një ditë e favorshme për të shfaqur cilësitë tuaja dhe për të marrë njohjen që meritoni. Për sa i përket punës, idetë tuaja do të priten mirë dhe mund të merrni propozime interesante. Në dashuri, pasioni është lart.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën do të jetë një ditë e mirë për t’iu përkushtuar kujdesit për veten dhe nevojat tuaja personale. Për sa i përket punës, mund të ndiheni pak nën presion, përpiquni të qëndroni të qetë dhe të fokusoheni në detajet që do të bëjnë diferencën.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën gjatë orëve të ardhshme mund të ndjeni nevojën për të balancuar më mirë marrëdhëniet tuaja ndërpersonale, duke shmangur keqkuptimet. Është koha e duhur për të zgjidhur çdo keqkuptim me miqtë apo kolegët dhe për të rivendosur harmoninë. Për sa i përket punës, përpiquni të mos merrni vendime të nxituara.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën jeni të vendosur dhe gati për të përballuar çdo sfidë. Për sa i përket punës, angazhimi juaj më në fund do të vihet re dhe do të vlerësohet nga përgjegjësit, thjesht shmangni konfliktet me eprorët që mund të krijojnë tension të panevojshëm. Në dashuri mund të tundoheni të provoni partnerin.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën një dashuri mund të lindë tani që Venusi nuk është më kundër. Megjithatë, do të jetë e nevojshme të shmangen akuzat në të gjitha marrëdhëniet që mbeten në këmbë. Për sa i përket punës, një projekt mund të rifillojë në këtë periudhë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën gushti ishte një muaj sprovash përsa i përket ndjenjave, kujtdo që nuk ka kaluar një test dashurie do t’i tregohet dera. Kjo duket si një periudhë studimi dhe vëzhgimi më shumë se çdo gjë tjetër. Për sa i përket punës, është koha e duhur për t’u përpjekur të planifikoni ngjarje të vlefshme gjatë javëve të ardhshme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën një kohë e shkëlqyer për ju. Afërdita ka nisur një tranzit të bukur. Çiftet afatgjatë, pasi kanë përjetuar një korrik të vështirë, do të jenë gati të përqafojnë sërish njëri-tjetrin. Për sa i përket punës, ju pret një javë aktive. Periudha aktuale është më e mira për t’u përdorur për të lidhur kontrata dhe për të bërë marrëveshje.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën projektet në çift janë sërish të preferuara, por e kaluara ka rëndësi, ka nga ata që diskutuan shumë në muajin gusht, disa do të kujtojnë një festë të paqartë të mesit të gushtit, tani më në fund ajri është ndryshe. Për sa i përket punës, nëse duhet të bëni një zgjedhje, tani është koha më e mirë për të propozuar.