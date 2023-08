Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën do të jetë një ditë shumë interesante nga këndvështrime të ndryshme. Do të rifitoni energjinë e humbur javët e fundit dhe do të mund të shijoni disa orë relaksi të këndshëm, ndoshta edhe në shoqëri të mirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën do të keni një pajisje shtesë, e cila ndoshta do t’ju ndihmojë të jetoni këtë fundjavë të lirë nga çdo shqetësim që ju ka shkaktuar jo pak probleme së fundmi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Për ju do të fillojë një periudhë e mirëqenies për dashurinë. Keni nevojë për stimuj të vazhdueshëm, dëshironi të bëni gjëra të reja dhe ndoshta edhe ambiente të shpeshta të tjera nga ato të zakonshmet.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Do keni ardhur nga ditët në të cilat jeni detyruar të përballeni me shqetësime dhe shqetësime fizike, por edhe shqetësime që lidhen mbi të gjitha me vendin e punës. Këshilla është të përjetoni një të shtunë relaksuese pa u stresuar apo shqetësuar shumë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën është e qartë se ju kujdeseni shumë për pamjen tuaj fizike ose për konsideratën që mund të kenë të tjerët për ju, ndaj vazhdoni të mos e humbni kurrë vigjilencën. Në dashuri mos u bëni shumë pretencioze, sidomos tani që jeni të zënë me shumë angazhime.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën të qenit shumë i hapur dhe bujar ndaj të tjerëve nuk jep gjithmonë rezultat. Dikush mund të përfitojë nga bujaria juaj e altruizmit tuaj, me sytë hapur. Është koha që të filloni të vendosni veten në radhë të parë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën kohët e fundit ka pasur disa zhgënjime sentimentale, nuk duhet të keni frikë të dilni sërish përpara. Guximi për të reaguar dhe për t’u kthyer në të qenit i lumtur dhe për të synuar lart do të shpërblehet.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën gjatë orëve në vijim sigurisht që nuk do të mungojnë mundësitë për t’u rikthyer në të qenit të lumtur dhe nëse kohët e fundit jeni ndjerë të vetmuar, do të jeni në gjendje të rikuperohet. Përfshihuni pa hezitim apo frikë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Forca dhe guximi juaj shpesh ju shtyjnë të hidheni në sfida të reja për t’i kapërcyer. Ju keni aftësinë unike për të qenë gjithmonë në gjendje të rikuperoni nga vështirësitë dhe të reagoni.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Nëse jeni të bindur për një zgjedhje, është e vështirë për ju që më pas të mund të qëndroni mënjanë pa reaguar. Megjithatë, gjatë orëve të ardhshme shmangni grindjet që mund të sjellin pasoja për disa kohë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën në këtë periudhë jeni shpesh nën presion dhe gjatë fundjavës gjithmonë do të rrezikoni të grindeni ose të keni vështirësi të jeni me të tjerët.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Nuk ndiheni të kuptuar nga të tjerët, ndaj kërkoni diku tjetër për qetësinë tuaj. Në përgjithësi ju jeni shumë të dobishëm dhe të besueshëm, por nëse dikush nuk ju respekton dhe nuk e kupton rëndësinë e disa ankesave, atëherë mos hezitoni të vazhdoni dhe shikoni vetëm interesat tuaja.