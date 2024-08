Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën ju keni hënën kundra, çka do ju sjellë disa kontraste të vogla në dashuri. Çiftet që kanë filluar të jetojnë së bashku do të jenë plot me ide. Mundësi të mira. Nuk ka kuptim të lini asgjë të ikë në punë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Kjo do të jetë periudha e duhur për të planifikuar diçka me partnerin. Probleme nga pikëpamja ekonomike, por asgjë dramatike. Hëna në opozitë të dielën.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Nuk keni pse të shtyni të bëni një zgjedhje në punë. Ka angazhime të rëndësishme përpara. Të shtunën do të jetë një ditë që do të jetohet me qetësi shpirtërore.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën ju jeni duke përjetuar hutime në dashuri. Vitaliteti në rënie gjatë orëve në vijim. Situata premtuese astrologjike. Eshtë më mirë të jesh i kujdesshëm nga njerëzit që ju rrethojnë

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën, mundësia e duhur për të provuar miqwsinw. Për sa i përket punës, është mirë të ruani gjithmonë marrëdhënie të mira. Hëna në opozitë së shpejti… Nuk keni pse të zemëroheni nëse diçka nuk shkon siç duhet.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Kjo ditë e shtunë do keni momente të mira sentimentale. Problemet me disa miq mund të zgjidhen. Energjia do ju ndihmojw tw zgjidhni disa probleme të vogla. Asgjë serioze nuk do këtë dhe mos u shqetësoni.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën në këtë periudhë të vitit keni nevojë për diçka të re në dashuri. Nw nivel personal disa duan të ndryshojnë rolin e tyre të punës. Do të duhet durim.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën disa prej jush mund të pajtohen me partnerin. Hëna që sjell intuita të rëndësishme. Kënaqni ato efekte gjallërues në dashuri. Filloni një projekt të ri pune dhe vazhdoni më shumë vullnetë në punë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën nuk duhet të hidheni në situata që nuk e dini se si do të përfundojnë. Hënë e favorshme por do ketë vështirësi për t’i kapërcyer lehtësisht dhe me qetësi. Ne duhet të minimizojmë daljet në këtë kohë…

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën këshilla është të mos vendosni shumë hekura në zjarr. Një person mund t’ju zemërojë gjatë orëve të ardhshme. Fundjava duhet t’ju sjellë punë dhe mësim e shumë këshilla. Hëna bëhet e favorshme në dashuri, favorizohen edhe takimet.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën disa prej jush janë në kërkim të dashurisë së madhe. Të preferuarit e atyre që i duan ndryshimet. Fundjavë e qetë në sferën sentimentale, por mos u dëshpëroni. Kujdes do të duhet në marrëdhëniet me të tjerët.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën shumë stres në dashuri. Shqetësime me fëmijët dhe shtëpinë. Ka shumë për të bërë në punë. Hëna e favorshme në dashuri. Gëzime dhe pikëllime por duhet qetësi dhe gjakftohtë.