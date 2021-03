Kandidati per deputet i Partisë Demokratike për qarkun Shkodër Helidon Bushati, i ka uruar besimtarëve bektashinj Festën e Sulltan Nevruzit. Në rrjetin social “Facebook” ai ka postuar takimin e tij me familjen Oruçi, nga ku ka përcjellë edhe mesazhin e urimit.

Prandaj është e bukur Shkodra me njerëzit e saj. Se përtej situatës ku ndodhemi, ka një ditë, ka një datë, ka një ngjarje për të ngjallur shpresën dhe besimin.

Kështu edhe sot në familjen Oruçi.

Nuk ishte dita për të ndarë halle me njëri-tjetrin, por vetëm urime. Se shpresa dhe besimi në Zot, do të shndrisë të sotmen, por dhe të nesërmen e familjeve tona. Këtë sfidë do e kalojmë bashkë.