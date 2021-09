Mesazhe të shumta mbi sigurinë në Mesdheun Lindor, nevojën për veprim mbi ndryshimet klimatike, trajtimin e një vale migrimi nga Afganistani dhe mbrojtjen e kufijve detarë u dërguan nga Qendra Kulturore e Fondacionit Stavros Niarchos, një takim i udhëheqësve mesdhetarë. Union ( EUMED9 ).

Në fillim të konferencës për shtyp, Kryeministri Kyriakos Mitsotakis vuri në dukje se vendet e Mesdheut po koordinojnë veprimin e tyre kundër ndryshimeve klimatike, ndërsa ai foli për nevojën që Turqia të braktisë sfidat me të cilat përballet Greqia dhe Qipro.

“Ne jemi gati për t’u marrë me kërcënimet hibride,” tha ai, duke iu referuar flukseve të migrimit nga Afganistani. Siç tha ai, kufijtë e Greqisë janë edhe kufijtë e BE -së dhe vendi ynë nuk do të lejojë një valë të re migrimi, si ajo e vitit 2015.

Presidenti francez bëri thirrje për forcimin e Mekanizmit Evropian të Mbrojtjes Civile, ndërsa shtoi në axhendën e Samitit se “ne diskutuam rëndësinë e një përpjekjeje të përbashkët në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë”. Ai tha se “ne diskutuam perspektivën e Bashkimit Evropian”, si dhe “ne përcollëm një mesazh stabiliteti dhe paqeje dhe tashmë po shohim një de-përshkallëzim në rajonin e Mesdheut Lindor”.

“Ne duhet të jemi në gjendje të përballojmë sfidat dhe kërcënimet në vendet tona,” tha Macron, duke shtuar me kuptim “por edhe për të ndërtuar aleanca”.

Nga ana e tij, Kryeministri i Italisë, Mario Draghi, theksoi se “nuk ka më kohë, nuk mund të sigurohemi” dhe iu referua gamës së gjerë të çështjeve të diskutuara në Samit.

Midis tyre, z. Draghi veçoi rritjen e çmimit të energjisë elektrike. “Qytetarët evropianë tashmë po shohin një rritje të llogarive të tyre,” tha ai, “dhe ne bëmë thirrje për veprim dhe që Komisioni Evropian të ndërhyjë.”