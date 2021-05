Italia ka fituar edicionin e 65-të të festivalit europian të këngës 2021. Në 26 këngë konkurente në garën për çmimin e madh në natën finale, me 524 pikë grupi muzikor ‘Maneskin’ i cili performoi këngën ‘Zitti e Buoni’, arriti të ngrejë trofeun në “Eurovision 2021”! Grupi ‘Maneskin’ rikthen Eurovisionin në Itali pas 31 vitesh. Ata janë artistët e tretë italianë që fitojnë festivalin evropian pas Gigliola Cinquetti në 1964 dhe Toto Cutugno në 1990.

Ishte vota e publikut ajo që përmbysi gjithcka, duke i dhënë Italisë vendin e parë në garë. ‘Rock n’roll nuk vdes kurrë’ ishin fjalët e para të grupit italian ndërsa ngjitej në skenë për të ngritur trofeun. Në vendin e dytë me 499 pikë u rendit Franca, ndërsa vendi i tretë me 432 pikë shkoi për Zvicrën, e cila përfaqësohej nga një këngëtar me shqiptar. Gjon Muharremaj i njohur me emrin e artit, Gjon’s Tears u përfaqësua në këtë kompeticion me këngën me titull ‘ Tout l’Univers’. Ai arriti të sigurojë votat e jurisë, duke u renditur i pari, nga vota e 39 shteteve me 267 pikë, por ishte vota e publikut ajo që përcaktoi fituesin, duke e zbritur atë në vendin e tretë.

Këngëtarja Anxhela Peristeri, e cila përfaqësoi Shqipërinë me këngën ‘Karma’, u rendit në vendin e 21-të, me 57 pikë në total duke mos marrë një pozicionim shumë të mirë edhe pse pritshmëritë ishin më të mëdha. Ndër shtetet që votuan vendin tonë, ishin Malta duke i dhënë 12 pikët e saj maksimale, Danimarka e cila votoi me 7 pikë, ndërsa San Marino vlerësoi me 2 pikë këngën shqiptare, 35 pikë ishin votat e publikut për Anxhela Peristerin.

Pas performancës, Peristeri, ka thënë disa fjalë për “Euovision”. “Jam shumë e lumtur. Ndihem e mërzitur që nesër nuk do të jem më duke performuar në këtë skenë të mrekullueshme. Do ta mbaj mend gjithë jetën time“. Kompeticioni i këtij viti u zhvillua në Roterdam të Holandës, pas dy vitesh ndërprerje si pasojë e pandemisë Covid-19. Edicioni i radhës do të organizohet në Itali si vendi fitues i “Eurovision 2021”.