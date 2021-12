Një kapitull i madh mbyllet. Periudha prej 16 vitesh gjatë së cilës Angela Merkel ishte kancelare e Gjermanisë ka marrë fund. Pati shumë ngjarje dhe sfida që shënuan mandatin e Merkelit: kriza fiskale, emigracioni dhe pandemia. Duke i dhënë lamtumirën kancelares mbrëmjen e sotme, ajo dërgoi mesazhin e saj prekës, në një ceremoni të vogël pandemike, por plot simbolikë.

“Faleminderit të gjithëve nga zemra ” janë frazat e para me të cilat Merkel filloi fjalimin e saj.

Në një fjalim të shkurtër të enjten mbrëma, Merkel u bëri thirrje gjermanëve që të shohin pozitivisht të ardhmen e vendit të tyre.

”Gjashtëmbëdhjetë vjet në kancelarinë gjermane, shumë ngjarje, sfida të natyrës politike dhe humanitare. Shumë kriza kanë treguar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar ndërsa ne të gjithë përballemi me sfidat që planeti njeh. Unë do të doja t’ju inkurajoja që të shikoni të ardhmen e botës edhe nga këndvështrimi i njerëzve të tjerë, ” tha ajo.

Kancelarja në largim e Gjermanisë dëgjon duke luajtur bandën ushtarake, himnin e vendit të saj por edhe këngët e veçanta muzikore që ka zgjedhur. Nënkoloneli Sven Homan dha shtysë për nisjen e demonstratës së madhe me ushtarë në formacione speciale dhe pishtarë të ndezur. Një ritual që e ka zanafillën në shekullin e 16-të.

Ngjarja e lamtumirës për nder të saj nuk po mbahet siç pritej, pasi është përshtatur me epokën e koronavirusit. Pesëdhjetë të ftuar morën pjesë në natën e madhe dhe të gjithë ishin plotësisht të vaksinuar kundër Covid. Kënga e parë është himni i kishës korale “E lartësoni Zotin, ne ju lavdërojmë ” nga Jochen Rieger. Më tej është balada e Hildegard Kneff nga Berlini, me titull: ” Për mua dua të bjerë shi trëndafila të kuq “. Por surpriza më e madhe vjen nga përzgjedhja e këngës së tretë: “Ti harrove filmin me ngjyra “, (Du hast den Farbfilm vergessen) nga kumbara e muzikës punk, Nina Hagen.

Kënga pati një sukses të madh në Gjermaninë Lindore dhe më gjerë. Është interpretuar nga Nina Hagen në vitin 1974 me grupin “Automobil”. Me këtë zgjedhje Merkel dëshiron të kujtojë kohën e rinisë së saj dhe vendin në të cilin jetoi dhe nuk ekziston më…