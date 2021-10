Pas shtatë dekadash, linja italiane ajrore “Alitalia” ka falimentuar. Në orën 23:10 të mbrëmjes së sotme, avioni Alitalia AZ 1586 do të ngrihet për herë të fundit në Aeroportin Fiumicino në Romë me destinacion Cagliari.

Kështu kompania shënon fundin pas 74 vitesh që operon në këtë biznes. Gjatë 20 viteve të fundit, Alitalia i ka kushtuar shtetit italian rreth 13 miliardë euro. Pandemia e koronavirusit rezultoi të ishte një goditje fatale për kompaninë.

Italia Trasporto Aereo (ITA) ka marrë përsipër kompaninë, por do të punësojë vetëm 2,800 punonjës të stafit të saj. Mijëra punonjës të tjerë të Alitalia do të përballen me papunësi.