Ish-kreu i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Sefer Sefa, është kallëzuar penalisht në Gjykatën e Tiranës.

Bashkë me ish-kreun e AKU janë kallëzuar edhe katër mjekë, përkatësisht Artur Shehu me detyrë mjek familje, Adbyl Myzyri me detyrë kirurg, Jorlen lulo me detyrë kirurg dhe Dalip Cela me detyrë kirurg i përgjithshëm.

Në kallëzimin penal, këta zyrtarë akuzohen për “Falsifikim dokumentesh shëndetësore të kryer në bashkëpunim”.