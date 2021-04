Kjo është familja Groshi që jeton në fshatin “Mali i Jushit” të njësisë Bushat. Të katër pjestarët e kësaj familje vuajnë nga probleme të ndryshme shëndetësore.

Dy vajzat e familjes përballen me një sëmundje të kockave, e njëjta smundje nga e cila dy vite më parë ndërroi jetë vëllai i tyre. Të shqetësuar pridërit shprehen se kanë frikë se mos dy vajzat do të kenë të njëjtin fat me atë të djalit të tyre.

Familja Groshi kërkon ndihmë pasi ndodhen në një vështirësi të madhe.

Prej vitesh familja Groshi jeton mes këtyre vështirësive me shpresën se në të ardhmen do të dalë dikush që t’i ndihmojë.