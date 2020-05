Ndërsa udhëtimet drejt disa prej destinacioneve më të preferuara në juglindje të detit Mesdhe nuk janë më të sigurta, njerëzit kërkojnë një alternativë më të mirë dhe shumica vendosin të vizitojnë Shqipërinë dhe ne e mbështesim shumë këtë ide, shkruan faqja e njohur polake e udhëtimeve turistike, www.mywanderlust.pl.

Bregdeti shqiptar është i mrekullueshëm dhe plazhi i Kasmili është tashmë një thesar i njohur në botë, por ky vend ka shumë më shumë për të ofruar. Aty ndodhen disa nga vendet më të bukura të Ballkanit.

Qytete të bukura prej guri, peizazhe të mrekullueshme natyrore, male fantastike dhe një kryeqytet të këndshëm. Nëse vizitoni Shqipërinë, mund t’i shihni të gjitha këto.

Tirana

Kryeqyteti, Tirana është jashtëzakonisht i lezetshëm dhe i këndshëm. Tirana nuk është qyteti më i bukur dhe nuk do të gjeni shumë monumente historike. Por, atmosfera që ka, është një nga më të mirat,.

Pika kryesore turistike e Tiranës është një piramidë e madhe betoni, një strukturë mjaft intriguese që tashmë shërben si qendër transmetuese e stacionit televiziv vendas dhe vendi ku rinia del më së shumti.

Dhe kështu është Tirana, e çuditshme, por magjepsëse. Edhe shumëngjyrëshe. Edhe pse boja zbehet dalëngadalë nga ndërtesat dhe ngjyrat veniten, përshtypja e përgjithshme është ende e shkëlqyer. Tirana dhe veçanërisht Blloku, është shtëpia e një prej kulturave më të mira të kafeneve dhe kjo është një arsye e mirë për të kaluar ca kohë atje.

Berati

Nuk mund të kërkosh prezantim më të mirë sesa Berati, pasi ai është në listën e UNESCO-s. Qyteti shpesh quhet “qyteti i një mbi një dritareve” dhe e ka këtë titull për një arsye.

Shtëpi të shumta, të bukura me grumbull dritaresh të mëdha mbi njëra-tjetrën, duke formuar një pamje të veçantë. Është veçanërisht i bukur kur shihet nga shëtitorja ose nga përtej lumit. Gjithashtu, ia vlen të ngjiteni në kështjellë pasi pamjet e Beratit dhe rrethinave janë vërtet spektakolare dhe vetë kjo zonë është shumë e bukur.

Gjirokastra

Ndërsa Berati quhet qyteti i një mbi një dritareve, Gjirokastra ka titullin e qytetit të 1 000 shkallëve. Shëtitja përreth mund të jetë pak e lodhshme, pasi rrugët bëhen mjaft të pjerrëta, por pamjet nga kështjella dhe avioni i braktisur, që duket aq i rastësishëm, janë shpërblimi i shkëlqyeshëm për përpjekjen.

Vetë Gjirokastra është një qytet i bukur me gurë, që duket se koha ka ndaluar. Ashtu si edhe Berati, Gjirokastra është pjesë e Listës së Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Ksamili

Një thesar i vërtetë në bregdetin shqiptar. Ksamili konsiderohet te jetë një nga plazhet më të bukura në Shqipëri. Uji i kaltër, plazhet me rërë dhe ishujt përreth, e bëjnë Ksamilin të duket si parajsë.

Butrinti

Vetëm pesë kilometra larg nga Ksamili, gjendet Butrinti, një tjetër vend i mbrojtur nga UNESCO. Ky vend antik, që daton në shekullin e VIII para Krishtit, është magjepsës dhe me kaq shumë objekte nga e kaluara, saqë për disa orë do ju mbajë të zënë. Mund të popullohet me turistë nga Korfuzi, por nuk është e vështirë të shpëtosh nga turmat.

Nëse ju pëlqen historia, do e dashuroni këtë vend.

Saranda

Fillimisht duket si një rezort turistik jo tërheqës, me asgjë përveç ndërtimeve, por Saranda është shumë më interesante nga çfarë duket.

Nëse jeni në kërkim të një destinacioni me shumë gjallëri, kjo është pergjigjja për ju. Por, qyteti është shumë më tepër sesa thjesht një vend në të cilin mund të kalosh bukur. Në Sarandë ndodhen disa monumente, duke përfshirë dhe rrënoja antike që gjenden në mes të qytetit. Gjithashtu Saranda shërben si bazë perfekte për të vizituar zonën, ku përfshihet Ksamili, Butrinti, Gjirokastra dhe Syri i Kaltër.

Pogradec

Liqeni i Ohrit është një nga vendet më të bukura në Ballkan. Ndërsa shumë turistë shkojnë në qytetin e Ohrit në Maqedoni, Pogradeci në anën shqiptare të kufirit është gjithashtu një vend i mrekullueshëm për t’u vizituar.

Me male madhështore në sfond, liqeni këtu duket shumë bukur. Restorantet janë një mundësi e shkëlqyer për drekë me pamje mahnitëse. Nëse dilni për shëtitje përgjatë plazhit, që është një nga aktivitetet kryesore në Pogradec, sigurisht që do të ecni nëpër disa bunkerë që gjenden përreth.

Liqeni i Komanit

Disa e quajnë si më të bukurin në botë dhe duke qenë se jemi pak skeptike për tituj të tillë, ky vend me të vërtetë duket i mahnitshëm në foto. Me gjithë shkëmbinjtë dhe ujëvarat duket i ngjashëm me fiordet norvegjeze.

Valbona dhe Thethi

Këto janë dy nga fshatrat malorë më të rëndësishëm dhe më të bukur në Shqipëri, të gjendura në të dy anët e Alpeve Shqiptare.

Kruja

Kruja është e përsosur për udhëtim njëditor nga Tirana. Kështjella atje, ndodhet në një vend vërtet mbresëlënës, e rrethuar nga male, por arsyeja kryesore pse mund të dëshironi të vizitoni Krujën është pazari.

Konsiderohet të jetë më i miri në Shqipëri për suvenire. Kruja është gjithashtu vendlindja e heroit kombëtar, Skënderbeut.